La septième session du conseil d’administration du Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles s’est tenu, hier jeudi, dans les locaux de ladite structure en présence des administrateurs qui y siègent. Le budget prévisionnel de l’exercice de l’année 2025 est chiffré à plus de 240 millions FCFA.

Les dossiers à l’ordre du jour de cette 17èmesession du conseil d’administration du Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles sont entre autre l’état de mise en œuvre des recommandations de la 16ème Session du Conseil d’Administration du BRNIN, les Rapport d’activité 2023 du Directeur général du BRMN , de l’exécution du Budget 2023, des activités à mi-parcours 2024 du Directeur général du BRM N, du Budget 2024 et le programme d’activités , le projet de budget 2025 ainsi que l’information relative au Contrat Annuel de Performance 2025 du BRMN et du RAP 2024. Au terme de cette session, les membres du conseil d’administration ont arrêté un budget qui ce chiffre à 240 000 484 FCFA

Le Directeur général du BRMN, Amadoun Abba, a rappelé que sa structure travaille à promouvoir la compétitivité des entreprises industrielles à travers la mise en œuvre des programmes de restructuration et de mise à niveau. Le BRMN a adopté deux Phases de relance du secteur de l’industrie. La première lancée en entre 2017-2019 a été évaluée en septembre 2021 et la seconde a été relancée pour la période 2023-2025. Selon BRMN, cette dernière phase vise à relancer le secteur industriel du Mali à travers l’amélioration de ses performances et une contribution plus élevée à la croissance économique, aux exportations, à l’investissement et à l’emploi. Aussi, elle travaille à renforcer les capacités institutionnelles, techniques, économiques et financières du secteur industriel. S’y ajoute à l’amélioration du positionnement concurrentiel des entreprises maliennes sur le marché sous régional et international. Le président du conseil d’administration a rappelé qu’avant l’approbation de la nouvelle phase de Relance II 2023-2025, le ministre de l’Industrie et du Commerce a instruit de poursuivre des activités tirées du Programme de la Transition en matière de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises.

Dans la foulée de cette session, les membres ont discuté des crises multiformes auxquelles les entreprises industrielles font face sur les plans financiers ou énergétiques. Ils ont indiqué ces difficultés exigent une réactivité et une agilité de la part du BRMN. « En tant qu’administrateurs, notre rôle est clé pour proposer et adopter des solutions nouvelles, adaptées à ces défis, afin de relancer l’industrie et de soutenir son développement durable. Il est de notre responsabilité collective d’engager de manière déterminée les ressources nécessaires pour réussir cette transformation », a déclaré le président du conseil d’administration, insistant que le conseil doit aller au-delà des solutions conventionnelles en faisant une preuve de créativité et d’innovation. Afin, dira –t-il, les solutions développées auront un impact direct sur la compétitivité des entreprises.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

