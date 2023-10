3ème édition de la Journée du développement durable : La problématique des financements verts au centre des débats

La 3ème édition de la Journée de développement durable (JDD) s’est tenue le mardi 9 octobre sous le thème « Le secteur privé et la problématique d’accès aux financements verts ».

Organisée par le Centre International pour le Conseil et la Formation (CICF), la JDD a réuni des acteurs du secteur privé et public en plus des décideurs pour débattre des opportunités, des défis et barrières liés aux financements verts.

La présente a enregistré la participation du représentant du Conseil National du Patronat du Mali, M. Sidi Dagnoko, celle du directeur général de l’Agence des énergies renouvelables du Mali, M. Souleymane Berthé en plus de celle de l’ancienne ministre de l’environnement, Mme Kéïta Aïda M’Bô non moins paneliste du jour sans oublier bien d’autres personnalités de la place.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour discuter des grands défis et des opportunités qui se présentent à nous dans le domaine du développement durable, de la responsabilité sociétale des entreprises, et, plus spécifiquement, de la problématique cruciale de l’accès aux financements verts. », a déclaré Mme Berthé Mininan Bengaly, la directrice générale du CICF à l’occasion de la cérémonie d’ouverture. Revenant sur la pertinence de la thématique qu’est l’accès aux financements verts par le secteur privé, elle dira que ceci reste une nécessité de nos jours quand on sait que le Mali à l’instar du reste du monde, est touché par les aléas climatiques et ses défis. Toute chose qui fragilise les économies et les populations. Aussi, pour, Mme Berthé Mininan Bengaly, la mobilisation des ressources financières suffisantes doit être une urgence pour soutenir la transition vers une économie durable.

Par ailleurs, elle déclare que le secteur privé joue un rôle essentiel dans cette transition pour cause, les entreprises, grandes et petites, ont le potentiel de devenir des moteurs de l’innovation et du développement durable. Cependant, l’un des principaux obstacles auxquels elles sont confrontées, est l’accès aux financements verts, explique-t-elle.

Et d’ajouter que la présente édition axée sur ‘Le Secteur Privé et la Problématique d’Accès aux Financements Verts’, est le lieu pour les participants d’explorer les produits financiers proposés par les banques et établissements financiers ainsi que le processus d’accréditations aux fonds verts.

« Mesdames et Messieurs, l’accès aux financements verts est une question cruciale pour le secteur privé. En travaillant ensemble, en renforçant la collaboration et en encourageant l’innovation, nous pouvons surmonter les obstacles et créer un avenir durable. Le secteur privé a le potentiel de devenir un véritable moteur du développement durable, et je suis convaincue que nous pouvons réaliser cette vision commune. », a martelé la directrice du CICF.

Des propos bien accueillis par M. Sidi Dagnoko, qui a profité de l’occasion pour réaffirmer la disponibilité CNPM à accompagner le CICF et ses partenaires dans cette lancée.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

