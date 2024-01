6ème Session du Projet inclusif / SD3C : Le satisfecit des acteurs impliqués sur la capitalisation des résultats atteints

Le Conseiller technique du ministère de l’Industrie et du Commerce, Boubacar Ballo a présidé le mercredi 10 décembre 2024 la 6ème session du Comité national de pilotage du projet de financement inclusif des filières agricoles au Mali élargi au SD3C. Occasion pour les parties prenantes d’exprimer leur satisfecit sur les résultats obtenus à ce stade du projet dont l’achèvement est prévu pour fin décembre 2024.

Le représentant du ministre, Boubacar Ballo avait à ses côtés les partenaires techniques et financiers du projet à savoir les ambassades du Danemark et du Canada ainsi que d’autres acteurs impliqués à ne citer que des directeurs régionaux.

A l’ordre du jour, les travaux ont porté sur : l’examen et l’adoption du Plan de travail et du budget pour l’année 2024 du projet Inclusif et du Programme SD3C ; la validation du rapport narratif et financier de l’exercice finissant en plus de la formulation des recommandations visant à améliorer les performances jusque là atteintes par le projet.

Dans leurs interventions, le porte-parole des PTF, Issiaka Makassa ainsi que M. Ballo noteront le contexte particulier dans lequel se tient la présente session à savoir un contexte de fin de campagne agricole marquée par un déséquilibre dans la répartition de la pluviométrie en plus des contraintes d’accès aux intrants agricoles, toutes choses qui ont affecté d’une part les productions dans les zones d’intervention du projet Inclusif, et entraîner un renchérissement des prix des denrées de première nécessité .

Aussi cette rencontre constitue un espace d’analyse pour tracer les lignes directrices qui orienteront les activités de consolidations des acquis de cette première phase pour le gouvernement et ses partenaires dans la mise en œuvre projet. De plus, elle est également le lieu de formulation de suggestions, de propositions et de recommandation pour améliorer les performances.

A noter qu’en cette phase où le projet s’apprête à s’engager dans la capitalisation de ses résultats c’est à dire faire le bilan des réalisations dans les composantes A et B, présente des résultats forts encourageants selon les acteurs impliqués.

« En initiant ce Projet, le Gouvernement du Mali avait souci de contribuer au relèvement des conditions de vies des populations rurales tout en réduisant la vulnérabilité des couches défavorisées (jeunes et femmes) par un accès facile aux produits et services des systèmes financiers décentralisés mais aussi en donnant l’opportunité aux acteurs des filières agricoles d’avoir accès au financement. Dans cette dynamique, des résultats forts encourageant et prometteurs ont été engrangés autant sur l’inclusion financières des producteurs ruraux que sur le développement du partenariat productif entre acteurs des filières agricoles : La mobilisation par les douze SFD partenaires du projet d’un volume d’épargne de 6 085 142 889 FCFA auprès des groupes démunis de femmes et de jeunes et l’octroi à leur endroit d’un volume de prêt d’un montant total de 13 811 197 444 FCFA. », a indiqué Boucabar Ballo pour illustrer la forte contribution du projet au relèvement économique des couches vulnérables en milieu rural.

Il n’ a pas manqué non plus de remercier les PTF pour leur accompagnement.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

