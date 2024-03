Plusieurs associations féminines des localités de Baraoueili et du cercle de Niono ont témoigné des retombées économiques sur leur quotidien suite à l’arrivée du programme intégré DANIDA et DGD DEV22-26 sur l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les chaines de valeur lait local, riz et Soja.

L’équipe de Média Tour initiée par Oxfam Mali a visité les réalisations du programme intégré de DANIDA et DGD DEV22-26 dans la localité de Baraoueili et de Niono. Ce programmé intégré entièrement dédié aux femmes soutient l’amélioration de la sécurité alimentaire, la création des moyens d’existence et de résilience des femmes. Ce, par le renforcement de leurs revenus, leur pouvoir d’agir et d’influencer dans les chaines de valeurs de lait, le riz et soja. L’étape de Baraoueili a permis à l’équipe de constater les réalisations des projets structurants en faveur de l’association des femmes pasteurs (AFPB). C’est au total 400 bovins qui ont été distribués à 200 femmes afin qu’elles démarrent leur compétence à l’élevage des petits ruminants. Les capacités d’autres femmes ont été renforcées dans le plaidoyer auprès des autorités coutumières et communales sur l’acquisition des terres exploitations agricoles.

Environ 15 ha ont été obtenus et sont en cours de mise en valeur avec une dotation en adduction d’eau ultra moderne, des moyens de fabrication du compost pour relancer l’agro-écolier. S’y ajoute à l’innovation de la chaine de production laitière, où le programme à contribution à l’acquisition d’équipements modernes pour faciliter la transformation, le conditionnement, la conservation et la commercialisation du lait Yaourt. « Le programme nous a formé aux techniques de la production de lait et ensuite il nous a doté d’un réfrigérateur de 490 litres, un congélateur, une ensacheuse automatique et d’autres équipements permettant de nous soutenir dans la production de lait », a témoigne Yagaré Doucouré, bénéficiaire du programme intégré DANIDA et DGD DEV22-26. Selon la comptabilité de cette coopérative des femmes, 11, 3 million FCFA de bénéfice ont été réalisés pendant l’année 2023 dans la commercialisation du lait. Ces chiffres d’affaires réalisés sont le fruit du financement de la coopérative, la formation acquise par les femmes sur les techniques de production du lait local et la commercialisation. La plupart des femmes interrogées témoignent des impacts positifs et économiques que ce programme intégré piloté par Oxfam a apporté dans leurs ménages.

Même son de cloche dans la ville de Niono, où le programme travaille à renforcer l’adaptation au changement climatique et la résilience dans la région de Ségou en apportant les meilleures réponses à l’accès de 50 coopératives et 50 regroupements de femmes aux ressources naturelles. Média tour a permis de constater les efforts que les femmes de l’association « Jamaa Jigui » sont entrain de déployer dans l’étuvage du riz local. Aujourd’hui, environ 60 femmes y travaillent dans ce domaine grâce aux kits de l’étuvage que le programme intégré DANIDA et DGD DEV22-26 a mis à leur disposition. «C’est le programme nous a d’abord formé avant de mettre les équipements à notre disposition, des équipements très utiles dans l’étuvage du riz », a déclaré la secrétaire de l’association Djénbou Bah, admettant que ce métier a contribué à améliorer les revenus économiques des femmes bénéficiaires. « Aujourd’hui, les revenus générés par cette activité me permettent de soutenir l’éducation, la santé de mes enfants », a-t-elle témoigné. A Niono, ce programme qui travaille avec le syndicat des exploitants de l’Office du Niger offre des formations aux riziculteurs sur les techniques de l’agro écolier et maraîchers. « Nous avons distribué 400 tonnes d’engrais fertinovat à 253 bénéficiaires dont 108 femmes pour renforcer leur résilience face au changement climatique », a déclaré le chef de projet DANIDA, Bandiougou Traoré, dans le cercle de Niono.

En somme, explique le directeur pays d’Oxfam, Dr Hamed Maïga, l’objectif du programme est de renforcer la chaine de valeur agricole intégrant les petites exploitantes dans les zones intermédiaires des régions de Koulikoro, Ségou et Koutiala. Il vise, selon lui, quelque 1600 femmes rurales organisées et 800 personnes déplacées travaillant dans les chaines de valeur lait local, riz et Soja.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net, envoyé spécial

