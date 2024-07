Il existe de nombreuses matières et tissus textiles. Certains sont d’origine naturelle, d’autres sont d’origine synthétique ou artificielle, et les différences et spécificités de chacune peuvent être difficiles à décrypter. Dans notre chronique du jour, nous évoquerons les théories sur les fibres de tissus selon leur origine. Cette première partie est consacrée aux fibres d’origine végétale.

L’industrie textile rassemble l’ensemble des activités de conception, de fabrication et commercialisation des textiles et donc, entre autres, de l’habillement. Ainsi distinguons -nous :

1- LES FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE

– LE COTON

Le coton est issu d’une fibre textile entourant les graines de cotonnier. Il s’agit de la fibre végétale la plus répandue au sein de l’industrie textile. Pour preuve, il représente à lui seul 37% de la production mondiale de fibres textiles, soit environ 26 millions de tonnes par an.

Le coton est un tissu agréable à porter pour plusieurs raisons :

Il détient des propriétés hypoallergéniques, évitant toute irritation. C’est pourquoi, il est idéal pour les vêtements du quotidien.

Il possède des vertus anti-bactériennes, limitant ainsi les mauvaises odeurs. Il est, d’ailleurs, fréquemment utilisé pour confectionner les sous-vêtements.

Il détient une capacité d’absorption importante, idéale pour les serviettes et le linge de toilette.

– LE LIN

Cette fibre trouve ses origines dans les tiges du lin cultivé. Le lin est une matière textile respectueuse de l’environnement. En effet, sa culture ne nécessite que peu d’engrais, de pesticides et d’eau. Enfin, tous les composants du lin sont biodégradables. Si le lin est teinté, il est recommandé de vérifier la présence de labels garantissant une teinture respectueuse de l’environnement et ne contenant pas de toxiques.

Autrefois rigide et rugueux, le lin est devenu souple et agréable. C’est aussi un excellent régulateur thermique, idéal lors de forte chaleur ou, au contraire, durant l’hiver. Enfin, le lin est anallergique, absorbant et robuste.

LE CHANVRE

Cette fibre est issue de la tige du chanvre. Cette fibre est relativement respectueuse de l’environnement car elle est peu gourmande en eau, pesticides et engrais. Par ailleurs, le chanvre est robuste et favorise l’économie locale.

Le chanvre en industrie textile a de nombreux avantages :

Il est résistant et se déforme très peu au fil des ans.

Il est antibactérien et antifongique, permettant ainsi d’éviter les mauvaises odeurs.

Il possède des propriétés anti UV.

Comme il est assez rugueux, il est souvent utilisé pour la confection d’accessoires, ou mélangé à du coton pour la production de vêtements.

LE BAMBOU

Le bambou est utilisé pour confectionner du velours ou des éponges très absorbantes. Il est à la fois très résistant et doux. À noter que, comme le satin, le velours est un type de tissage, qui peut aussi se faire à partir du coton, de la laine ou de la soie.

