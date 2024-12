Clôture de la 1er édition FIA à Bamako: Les parties prenantes s’engagement pour le développement du Liptako-Gourma

Le premier Forum International Annuel sur le Développement du Liptako-Gourma (FIA), s’est clôturé le 12 décembre 2024 avec l’engagement des parties prenantes pour le développement de la région.

Cette rencontre qui a réuni près de 200 participants venant du Burkina-Faso, du Mali et du Niger, s’est terminée sur de fortes résolutions en faveur du développement du Liptako-Gourma. Le ministre de la Réconciliation de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d’armée Ismaël Wagué a présidé cette cérémonie de clôture.

En effet, tenu du 10 au 12 décembre, sous le thème “Relèvement et stabilisation : facteurs clés du développement territorial de la région du Liptako-Gourma”, le forum a mis en lumière les problèmes qui sévissent dans la région. Au terme de trois jours d’échanges et de partage d’expérience, les participants ont formulé certaines recommandations. Parmi lesquelles, le renforcement de la coopération entre les Etats membres face aux défis complexes. Autres recommandations, ont été l’adoption d’une approche inclusive avec davantage d’implication des communautés locales dans les prises de décision et la mise en œuvre des projets de développement, le renforcement de la protection des populations, et l’’investissement accru dans l’autonomisation des jeunes et des femmes de la région. De plus, le forum a souhaité que le financement des partenaires au développement soit effectué de manière plus flexible et pluriannuelle afin de permettre d’améliorer l’aide humanitaire et les actions de développement durable.

Le ministre Wagué, s’est réjoui du bon déroulement des travaux, et souhaité l’exécution incessante de la feuille de route issue du forum. Il a ensuite rassuré que ce forum se sera point, un forum de plus mais qu’il sera utile au grand bonheur des populations de la région.

La Secrétaire exécutive de l’ALG, Hawa Aw, a remercié le ministre de la Réconciliation pour son implication et accompagnement, qui, selon elle ont contribué à la réussite de ce forum. Elle s’est jointe au ministre pour solliciter une rapide concrétisation des recommandations.

Le rendez- vous a été donné pour la deuxième édition au Burkina-Faso l’année prochaine.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :