La population, surtout les femmes, de Katiorniba (Commune rurale de Loulouni) étaient en fête le mardi 8 mars 2022. En effet, la Société nationale de tabacs et allumettes du Mali (Sonatam-sa) a profité de la célébration de cette Journée internationale dédiée aux femmes pour offrir un château d’eau potable à la population de cette localité située dans la commune rurale de Loulouni. La cérémonie de réception du forage était présidée par le directeur régional de l’Hydraulique de Sikasso, Balla Traoré (représentant le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau). Il avait à ses côtés le directeur général de la Sonatam, Youssouf Traoré.

e directeur général de la Sonatam-sa, Youssouf Traoré, s’est réjoui de la remise du forage à la population de Katiorniba car, pour lui, la cérémonie de remise du château d’eau constitue une nouvelle victoire pour la Sonatam-sa dans le combat quotidien afin de permettre l’accès à l’eau potable des populations les plus défavorisées du Mali. “Nous allons donner aux populations de Katiorniba l’eau potable qui est essentielle à la vie. La cérémonie de remise du forage est, une fois de plus, la manifestation réelle de l’engagement constant de la Sonatam-sa à soutenir les populations les plus fragiles à travers des investissements sociaux dans plusieurs domaines dont celui de l’accès à l’eau potable, source de vie”, a-t-il indiqué.

Il a informé la population de Katiorniba que la Sonatam-sa a financé durant les 6 dernières années la réalisation de 17 forages au Mali, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, pour un coût total de 227 millions de Fcfa dont 14 400 000 Fcfa pour le forage de Katiorniba. Ce forage, à ses dires, est équipé d’un dispositif d’adduction d’eau sommaire composé d’un château de 5 000 litres et d’un système de pompage solaire à haut voltage pour une capacité de 5 mètres cubes par heure, et tout cela pour réduire la souffrance des populations et contribuer par la même occasion à préserver l’environnement. “Cette infrastructure moderne, dotée de toutes les commodités, est un joyau qui permettra, entre autres, d’améliorer le cadre de vie des populations de Katiorniba. Cette qualité d’entreprise moderne citoyenne qu’est la Sonatam-sa, profite aussi à l’Etat à travers le versement régulier des impôts et taxes. Effectivement, rien qu’en 2020, notre société a contribué aux recettes fiscales de l’Etat à hauteur de 62 milliards Fcfa.

La Sonatam-sa ne peut continuer à jouer ce rôle d’entreprise citoyenne au bénéfice des populations et de l’Etat, que si les populations et les autorités du Mali s’impliquent efficacement à combattre la contrebande des cigarettes dont les effets pervers et criminels constituent un frein au développement socioéconomique de notre pays. Nous osons compter sur l’engagement de vous tous pour combattre ce fléau”, a-t-il souligné.

Il a appelé les bénéficiaires de l’ouvrage d’en prendre soin en mettant en place un comité de gestion afin que l’investissement d’un intérêt spécifique et hautement symbolique puisse durablement les servir.

Auparavant, Abdoulaye Diabaté (le chef de village de Katiorniba), Lamine Ouattara (le maire de Loulouni) avaient remercié la Sonatam-sa pour la réalisation du forage dans le village de Katiorniba dont les femmes souffraient à cause des corvées d’eau. Et ce forage va les soulager des pénuries et des corvées qui étaient récurrentes au village de Katiorniba. Comme doléance, le chef de village de Katiorniba a sollicité du directeur de la Sonatam-sa la clôture de leur école qui est devenue le passage des animaux.

Siaka DOUMBIA – Envoyé spécial

