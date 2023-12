Karité : Encore un pas vers la structuration de la Filière au Mali

Une étape historique a été franchie dans le secteur karité au Mali avec la mise en place d’un bureau de l’Interprofession de la filière, à l’issue de l’assemblée générale constitutive des 28 et 29 novembre 2023. Présidé par Coumba Samoura, ce bureau a été présenté au ministre de l’Industrie et du Commerce en présence de son homologue de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, du Directeur général du Cadre intégré, Danséni Coulibaly, ainsi que des représentants des partenaires.

La présence à la rencontre des acteurs impliqués dans la filière karité et des partenaires a été bien accueillie. Pour la toute nouvelle présidente, Coumba Samoura, le chemin à parcourir et les nombreux défis requièrent un climat d’entente pour l’atteinte des objectifs. Aussi souhaite-t-elle que la Filière Karité mette l’accent sur l’industrialisation de la production. Cette initiative permettra, selon elle, de préserver les ressources karité du Mali. Outre les pieds existants, la présidente a souhaité de nouvelles plantations afin d’augmenter et accroître la production au Mali. Au-delà de l’interprofession, le ‘’défi karité’’ interpelle aussi le gouvernement avec lequel Coumba Samoura souhaite l’établissement d’un contrat-plan.

L’APCAM se dit disposée à accompagner le nouveau bureau pour sa vision sur le karité malien, tout comme le département de la promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille dont le chef s’est félicité que ce bureau soit composé de femmes.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a souligné l’importance de l’assemblée générale dans le contexte actuel. Après la constitution des différentes entités telles que les Sociétés coopératives, les Unions des Sociétés coopératives, les Fédérations régionales et les Confédérations nationales des acteurs de la filière karité par famille professionnelle, l’étape décisive de la mise en place du bureau de l’Interprofession de la filière Karité a été atteinte. Ce processus a été orchestré par son département, à travers l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (U.m.o.c.i), dans le cadre du Projet de Développement de la Filière Karité (Pro.de.fi.ka), en partenariat avec le Projet d’Appui à l’Autonomisation Économique des Femmes dans la Filière Karité (P.a.e.f.f.k) et le Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (P.a.c.a.o).

Cette réalisation est le fruit de plusieurs années d’efforts concertés, témoignant des initiatives préalables telles que la mise en place du Comité d’initiative pour l’Interprofession, de l’Association des Professionnels de la Filière Karité du Mali (A.pro.ka.m) et de la Commission pour la mise en place de l’Interprofession de la Filière Karité au Mali (C.i.k.a.m). L’accent a été mis sur l’engagement professionnel des acteurs de la filière karité, qui ont privilégié l’inclusivité dans la mise en place de l’Interprofession.

229.125 km2 pour 74 millions de pieds

Le ministre a également mis en lumière le rôle crucial de la filière karité dans l’économie malienne. En tant que deuxième plus grand producteur mondial de karité après le Nigeria, le Mali détient un potentiel majeur avec une superficie estimée à 229.125 km2 pour un peuplement exploité d’environ 74 millions de pieds. Cette filière représente une source de revenus vitale pour plus de trois millions de femmes rurales, contribuant ainsi à l’amélioration de la balance commerciale avec des exportations significatives d’amandes et de beurre de karité.

Au niveau stratégique, la filière karité est intégrée dans plusieurs documents de politique nationale tels que le Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable (Cr.e.d.d 2019-2023) et la Stratégie Nationale de Développement des Exportations (S.n.d.ex), démontrant ainsi son importance dans la diversification économique du pays. Cependant, dira le ministre, malgré son potentiel, la filière karité était confrontée à une organisation limitée avant la mise en place de cette Interprofession. Ce qui constituait une contrainte majeure. Pour remédier à cette lacune, le soutien à la création de l’Interprofession de la filière karité a été identifié comme l’un des objectifs principaux du Projet de Développement de la Filière Karité (Pro.de.fi.ka), en collaboration avec d’autres initiatives telles que le P.a.e.f.f.k et le P.a.c.a.o.

Cette synergie entre les différents projets et programmes opérant dans le secteur, a grandement contribué à la structuration et à l’organisation de la filière karité au Mali. Il a adressé ses remerciements aux départements de l’Agriculture, de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille pour leur soutien technique et financier. Le ministre Diallo a aussi salué le dynamisme et la solidarité attendue du Bureau de l’Interprofession de la Filière Karité pour le développement continu de cette filière. Il a également encouragé les autres partenaires à soutenir cette structure naissante.

Les structures techniques du département se sont engagées à accompagner la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités de l’Interprofession, soulignant ainsi leur détermination à voir prospérer cette filière stratégique pour le Mali.

Drissa Togola

