Le samedi 22 juin 2024 sera sans doute marqué d’une pierre blanche dans l’histoire de la région de Sikasso. En effet, elle a accueilli ce jour le président de la Transition venu poser la première pierre de la future université polyvalente, inaugurer plusieurs infrastructures et lancer le Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. Et du coup, le Colonel Assimi Goïta a poussé la région dans une nouvelle ère avec des infrastructures indispensables à son développement économique, social, culturel, sportif…

Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a posé samedi dernier (22 juin 2024) la première pierre d’une université polyvalente à Sikasso, à 380 km au sud de Bamako. D’un coût évalué à 133,24 milliards de francs CFA, la future université ultramoderne de Sikasso sera composée de 6 facultés, 4 grands instituts, un campus pédagogique moderne numérisé, un service de documentation commun, un restaurant moderne pour chaque faculté et institut, des logements pour 700 professeurs, un internat pour 20 000 étudiants, une maison des Hôtes pour les partenaires, un centre de santé, des centres de loisirs, un complexe sportif équipé. Cette grande université sera construite sur une superficie de 400 hectares.

Dans la capitale du Kénédougou (Sikasso), le président Goïta a également inauguré le Stade Babemba Traoré (15 000 places assises) entièrement rénové et qui est désormais conforme aux normes de la Confédération africaine de football (CAF). Les travaux ont porté sur la réhabilitation des vestiaires et des toilettes, une infirmerie, des salles de crise, une salle de presse, un salon VIP, des installations pour les officiels et les arbitres, un système d’éclairage amélioré, une pelouse refaite avec un nouveau système de drainage et d’arrosage automatique ainsi que des équipements modernes pour les joueurs et les arbitres.

Dans la capitale de la 3e région économique du pays, le chef de l’Etat a aussi inauguré des infrastructures routières. Ce qui fait que Sikasso bénéficie désormais d’un échangeur et d’un viaduc, symboles de modernité et de connectivité. L’échangeur se situe au croisement des Routes Nationales (RN) 7 et 11. Avec ses voies d’accès de 1 220 mètres, il va largement faciliter la circulation des véhicules à l’intérieur de la ville en réduisant les embouteillages et en renforçant la sécurité routière. Situé au carrefour de l’OUA, le viaduc offre une vue panoramique sur les environs et relie les quartiers, les commerces et les habitants.

Le président Goïta a lancé également la construction et le bitumage de la bretelle Katelé-Kadiolo-Zégoua, longue de 32,5 km ainsi que l’aménagement de 4 km de voiries urbaines à Sikasso pour préserver la route et protéger les riverains des inondations. Cette initiative assure également l’aménagement de la voie d’accès à la gare routière de Kadiolo, la reconstruction du monument de Kadiolo, la construction d’une voie bitumée de 319 mètres dans la localité de Zégoua et l’aménagement de certains carrefours.

Le montant total des réalisations est estimé à environ 70, 400 milliards de FCFA, dont 48, 500 milliards de FCFA pour les infrastructures de la ville de Sikasso, financées par la BOAD (en prêt) avec une contrepartie de l’Etat du Mali. Les investissements à Kadiolo (480 km au sud de Bamako) sont entièrement financés sur le budget national. Le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, a souligné que ces projets «s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actions de la Politique nationale des infrastructures de ​transport et du ​désenclavement». Sans doute que ces infrastructures routières vont profondément transformer la physionomie des villes de Kadiolo et de Sikasso. Sans compter qu’elles vont améliorer surtout la circulation, renforcer la sécurité routière et favoriser le développement économique et social de la 3e région économique du pays.

Les réalisations du Folona (Kadiolo) incluent la mise à disposition de dix forages équipés, un bâtiment scolaire équipé, quatre murs de clôture d’école, une maternité équipée et 178 candélabres photovoltaïques pour éclairer les zones ciblées. La réalisation de ces infrastructures routières marque une étape importante dans la modernisation du réseau routier du Mali, contribuant ainsi à l’essor économique, social et culturel du pays !

Naby

2 800 hectares de terres dégradées réaménagés pour le maraîchage

A Sikasso, le président Assimi Goïta a aussi lancé le Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. Il s’agit de la distribution de 5 000 tonnes d’aliments pour bétail aux éleveurs, de la mobilisation de 600 tonnes d’aliments pour poisson/volaille ainsi que de la réalisation et de la réhabilitation des périmètres maraîchers. Il est ainsi prévu l’aménagement et la restauration de près de 2 800 hectares de terres dégradées pour notamment servir de périmètres maraîchers aux associations féminines.

Dans la même optique, 118 tonnes de céréales seront destinées au cercle de Kadiolo et 353 tonnes pour le cercle de Sikasso. Le Plan​ national de réponse à l’insécurité alimentaire est mis en œuvre pour exprimer la solidarité nationale. Les responsables communautaires et les représentants des agriculteurs ont salué cette initiative comme une étape importante vers l’amélioration des conditions de vie et la promotion du développement durable dans la région.

Naby

Commentaires via Facebook :