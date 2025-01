Direction générale des impôts : Après six années passées aux commandes, Mathias Konaté fait ses adieux !

Nommé Directeur Général des Impôts en octobre 2018, l’Inspecteur des Impôts Mathias KONATÉ a bouclé sa sixième année à la tête de l’Administration fiscale malienne. Admis à faire valoir ses droits à la retraite, il quitte l’administration fiscale la tête haute.

En effet, après de bons et loyaux services rendus pendant presque 40 ans, celui que ses collaborateurs qualifient d’homme d’écoute, sociable, disponible et grand travailleur, a fait valoir ses droits à la retraite, le 1er janvier 2025, en compagnie d’une quinzaine d’autres agents des Impôts qui n’ont pas démérité.

Inspecteur chevronné, Monsieur Mathias KONATÉ a gravi tous les échelons, avant de s’installer au sommet de la hiérarchie du service. Après sa maîtrise en Sciences Economiques à l’Ecole Nationale d’Administration de Bamako en 1984, M. KONATÉ a travaillé pendant près d’une décennie à la Recette des Domaines, où il fut successivement Inspecteur (1986-1991), Chef de la Section « Enregistrement et des Timbres » (1991-1992), Chef de la Section « Impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières » (1994-1996), Inspecteur Vérificateur des Impôts (1997-2002) avant d’occuper le poste de Sous-directeur de la Législation Fiscale et du Contentieux (2003-2013).

Chargé de mission, puis Conseiller technique en charge de la fiscalité intérieure au ministère de l’Economie et des Finances (2013-2014), il retourne à son service d’origine pour y exercer successivement les fonctions de Directeur des Grandes Entreprises (2017-2018) et de Directeur Général des Impôts (depuis octobre 2018).

Son passage à la direction de l’Administration fiscale se confond avec des années successives de performance où la DGI a toujours atteint, voire dépassé, les objectifs de recettes assignés : 2019 (920,694 sur une prévision de 910,700 milliards F CFA), 2020 (921,160 sur 891,325 milliards F CFA), 2021 (989,090 milliards sur 987,122 milliards), 2022 (989,822 milliards F CFA sur 986,940 milliards F CFA), 2023 (1 170,985 milliards sur un objectif de 1 166,775 milliards F CFA), 2024 (1 287,107 milliards F CFA sur 1 260 milliards, soit un dépassement de 27,107 milliards). Une exception.

Réformes fiscales et administratives complètent un bilan comptable positif

Il faut mettre à l’actif du Directeur sortant l’aboutissement de plusieurs réformes, tant sur le plan fiscal qu’administratif. Ainsi, au tableau des principales réformes fiscales, figure en bonne place la relecture du Code général des impôts (CGI). C’est un projet qui vise à freiner la prolifération des sources juridiques afin de mettre en place un code exhaustif, moderne et plus digeste, en conformité avec les législations communautaires (UEMOA, OHADA). Il est rédigé dans un style moderne facilitant la compréhension.

L’objectif de ce projet est d’apporter des améliorations de forme dont les principales sont : la consolidation de la fiscalité dans un document unique et global, intégrant l’ensemble des dispositions fiscales non encore codifiées et qui seront abrogées dès l’entrée en vigueur du projet, la structuration autour de cinq (5) livres la création d’un chapitre consacré à l’Impôt sur les Sociétés (IS), l’extraction des dispositions obsolètes du code, l’introduction d’une numérisation continue de l’ensemble des articles, etc.

C’est aussi sous la direction de l’Inspecteur KONATÉ que la modernisation de l’administration fiscale a pris un coup d’accélérateur : mise en œuvre de la réforme structurelle, renforcement de l’informatisation par la poursuite des chantiers de digitalisation et de transformation numérique, développement de la télé-déclaration et du télépaiement, lancement de la plateforme E-quitus, projet d’adoption de la facture numérisée, etc.

C’est donc un chef d’orchestre comblé qui s’en va, fier d’un bilan positif qu’il partage bien sûr avec l’ensemble de ses collaborateurs ; fier d’avoir accompli la mission qui lui a été confiée par les plus hautes autorités. L’occasion est alors opportune pour lui de remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réussite de sa mission (proches collaborateurs, agents des services opérationnels et d’appui, département de tutelle, partenaires). Et de souhaiter bonne chance à son successeur.

Direction générale des impôts :

Dans une nouvelle dynamique de réformes et d’innovations.

La Direction générale des impôts, a un nouveau chef qui se nomme Hamadou Fall Dianka, précédemment chef de service à la Direction des grandes entreprises. Il remplace Mathias Konaté, admis à la retraite. Le nouveau Directeur général de la boîte, inscrit les missions de sa structure dans une nouvelle dynamique de réformes et d’innovations dans un secteur qui fait face à d’énormes défis.



La cérémonie de passation de service entre le sortant et l’entrant, s’est déroulée dans la grande salle de réunion de la direction générale des impôts, le vendredi 10 janvier 2025 en présence du secrétaire général du syndicat, Soungalo Traoré, du directeur des impôts du district Hamet Bagayogo, des chefs services centraux, des chefs des centres des impôts du district et du personnel de la boîte. La cérémonie avait été placée sous la présidence de Issa Keita, inspecteur en chef à l’Inspection des finances.

Moment solennel entre deux grands cadres de l’Etat dont un s’en va après avoir rendu des loyaux service à la nation et l’autre endosse de nouvelles responsabilités. Comme quoi, les services de l’Etat, sont une continuité. Et c’est sur la base de ce principe, que le nouveau Directeur de la structure, M. Hamadou Fall Dianka, a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur tout en saluant l’énorme travail abattu qui a rendu l’administration fiscale ce qu’elle est aujourd’hui : performante et solide sur ses appuis.

Le directeur sortant, Mathias Konaté, qui s’en va la tête haute et fier d’avoir accompli de nobles missions pour la nation, a dit un dernier au-revoir à ses anciens collaborateurs tout en les remerciant du sens de leur engagement patriotique. Un moment de fortes émotions ! La vie professionnelle est ainsi faite. Certains partent, d’autres continuent ou rentrent. Ce qui compte, c’est le travail bien fait pour qu’à l’heure on se sent fier et puisse également sentir le regard de fierté et d’admiration des autres. C’était le cas, vendredi passé dans la grande salle de réunion de la direction générale des impôts.

Dans le discours du nouveau Directeur général, on lit l’envie de marcher sur les traces de son prédécesseur et d’aller plus loin. M Hamadou Fall Dianka, conscient des défis, inscrit cependant ses missions sous le signe des réformes et de l’innovation afin de rendre l’administration fiscale plus performante.

“Aujourd’hui, plus que jamais, notre pays est engagé sur des nombreux fronts. Que ce soit sur le plan sécuritaire, économique ou social, les défis sont immenses. Dans ce contexte, l’administration des impôts est appelée à jouer un rôle pivot dans la préservation et la consolidation de notre souveraineté nationale. En mobilisant efficacement nos ressources internes, nous renforçons l’autonomie de notre État et contribuons directement à bâtir un Mali fort et prospère” a-t-il déclaré à la cérémonie de passation de service en s’adressant â ses nouveaux collaborateurs.

Le nouveau Directeur trouve une structure déjà rayonnante dont les résultats ont été jugés satisfaisants. Il faut donc renforcer cette efficacité en apportant de l’innovation.

“La mission qui nous est confiée s’inscrira dans une dynamique de réformes et d’innovations, en droite ligne du plan stratégique en cours de la Direction générale des impôts” a expliqué le Directeur général Dianka. Les objectifs sont donc les suivants : le renforcement la mobilisation des ressources internes, indispensables pour financer le développement national ; la simplification des procédures fiscales, afin de faciliter la vie des contribuables et promouvoir la conformité volontaire ; la lutte contre la fraude fiscale et la corruption, en instaurant une gestion exemplaire et équitable sur la base d’un dialogue de gestion renforcé et partagé ; la modernisation des outils et pratiques internes notamment à travers la digitalisation, la formation continue des agents et surtout l’opérationnalisation de la facture normalisée voire numérisée, dans le cadre de l’élargissement de l’assiette fiscale.

Pour le Directeur général, “ces objectifs ne pourront être atteints qu’avec la contribution de chacun d’entre vous. Vous êtes la force vive de cette Administration, et je suis convaincu que votre expertise, votre dévouement et surtout votre sens du devoir, permettront de relever les défis qui nous attendent.

Pour terminer, il a engagé ses collaborateurs à redoubler d’efforts et d’en appeler à leur sens patriotique. “Votre engagement est essentiel pour faire de notre administration un levier central du développement national.” a-t-il conclu.

