Au titre de l’année 2024, la Direction générale des Impôts (DGI) a atteint ses objectifs de recettes. En effet, sur une prévision annuelle de 1260 milliards de FCFA, la DGI a mobilisé 1318,604 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 104,65% et un écart positif de 58,604 milliards de FCFA.

La Direction Générale des impôts (DGI) conforte son statut de principal service pourvoyeur de l’Etat en recettes internes. Au terme de l’exercice écoulé, la DGI a mobilisé 1 318, 604 milliards de FCFA, soit un taux de recouvrement de 104, 65% par rapport à son objectif annuel. L’analyse du tableau des recettes fiscales par service d’assiette et de recouvrement au titre des années 2024-2025, fait ressortir, au compte de la DGI, un taux de mobilisation de 56,6% du total des recettes fiscales de l’Etat. C’est une performance exceptionnelle qui intervient dans un contexte fortement marqué par les effets de la crise économique et de la situation sécuritaire contraignante du pays.

En se référant au tableau produit par la Division Prévision et Recettes de la Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi (DPES), l’exercice 2024 représente le plus fort taux de réalisation annuelle sur la décennie 2014-2024 pour le compte de la DGI. Ainsi, le niveau des recettes de l’année 2024 reste globalement supérieur à ceux des deux derniers exercices, avec des écarts positifs de 147,617 milliards de FCFA par rapport à 2023 et de 328,75 milliards de FCFA par rapport à 2022. Cela correspond à des taux de croissance respectifs d’environ 13% et 33,21%.

Concernant les trois grandes masses d’Impôts (impôts directs, impôts indirects et droits d’enregistrement et de timbre), la plus grande performance est constatée au niveau des impôts indirects, avec des recouvrements de 115,17%, correspondant au montant de 517,21 milliards de F FCA. Ils sont suivis par les droits d’enregistrement et de timbre qui se sont élevés à 42,61 milliards de F FCA, soit 107,82% des prévisions. Quant aux impôts directs, ils ont connu une légère contreperformance de 1,64 point de pourcentage par rapport à l’objectif de recettes de l’année, c’est-à-dire 727,29 milliards de FCFA au 31 décembre 2024 sur une prévision de 771,40 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 94,28%. Pour atteindre ce niveau de mobilisation des recettes de la DGI au titre de l’exercice 2024, chaque structure opérationnelle a joué sa partition.

Cellule des Relations Publiques et Communications (DGI)

