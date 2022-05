Le directeur Abdoulaye Dicko reçoit les félicitations du ministre Kamena

Sur une prévision de 23 455 242 500 F CFA, la direction nationale des domaines a mobilisé 31 832 317 978 FCFA au 1er trimestre 2022. Face à cette performance, le directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko et son équipe ont reçu une lettre de félicitations du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Bréhima Kamena. Déjà, les perspectives sont bonnes pour l’atteinte des objectifs assignés pour l’exercice 2022.

Incroyable mais vrai ! La direction nationale des domaines sous le leadership éclairé de son directeur Abdoulaye Dicko vient de réaliser une belle performance en dépassant largement ses objectifs de recettes budgétaires assignés.

Les résultats enregistrés au 1er trimestre de l’exercice 2022 se passent de tout commentaire. Sur une prévision de 23 455 242 500 F CFA, Abdoulaye Dicko et son équipe ont mobilisé 31 832 317 978 de nos francs. Ce qui fait un taux de réalisation de 136 %. Sur ces résultats, 70 % du montant proviennent des sociétés minières. Et près de 8 milliards FCFA viennent du foncier.

Très satisfait de ces résultats surtout en cette période très difficile sur le plan économique, le ministre en charge de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Bréhima Kamena, a adressé une lettre de félicitations au directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko et à son équipe.

“J’ai noté avec une grande satisfaction que la direction nationale des domaines a largement dépassé ses objectifs de recettes budgétaires assignés au titre du 1er trimestre 2022, avec un taux de réalisation de 136 %. A cet effet, j’adresse à vous-même, à vos collaborateurs et aux responsables des autres structures qui ont concouru directement ou indirectement à l’atteinte du résultat, mes vives félicitations. Je vous exhorte à persévérer dans cette voie et à redoubler d’efforts pour l’atteinte de l’objectif budgétaire annuel assigné dans la Loi de finances 2022 tout en maintenant de collaborations fructueuses avec vos collaborateurs et les structures d’appui”, exhorte le ministre Bréhima Kamena dans sa lettre en date du 5 mai 2022.

Cette lettre de félicitations vient s’ajouter à celle du ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou en date du 11 avril 2022, adressée au directeur national des domaines pour les performances réalisées en 2021.

Sur un objectif assigné de 135,10 milliards de F CFA, exclusion faite de la somme de 50 milliards F CFA liée à la 4e licence de téléphonie mobile dont le processus d’octroi est toujours en cours, la direction nationale des domaines a pu mobiliser 138,42 milliards de nos francs. Ce qui fait un taux de réalisation de plus de 102 % et un excédent de 332 000 000 F CFA. “L’examen du tableau définitif produit le 31 décembre 2021 par la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique relativement aux encaissements et recouvrements de recettes budgétaires effectués au titre de l’exercice 2021 m’a permis de constater avec une réelle satisfaction que la direction nationale des domaines a réalisé, sous le leadership éclairé du directeur national des domaines un montant de 138,42 milliards F CFA.

Je saisis cette belle occasion pour adresser mes sincères félicitations au directeur national des domaines. Je joins à ce témoignage du mérite l’ensemble des responsables et agents des différents services relevant de la direction nationale des domaines. Je voudrais également exhorter le directeur national des domaines à persévérer dans cette voie qui, du reste, est la seule à permettre le financement pérenne et durable des nombreuses et ambitieuses politiques publiques initiées par le gouvernement et de relever les nombreux défis de l’heure”. Parole du ministre Alousséni Sanou.

El Hadj A.B. HAIDARA

