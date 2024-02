Célébration de la journée internationale de la douane : Deux distinctions attribuées au directeur général des douanes Amadou Konaté présentées aux partenaires

En marge de la célébration de la Journée internationale des douanes dans l’enceinte de la direction générale à Samanko, deux distinctions octroyées au directeur général des douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté, ont été présentées à l’assistance. Il s’agit du Trophée de meilleures pratiques managériales innovantes attribué le 11 août 2023 par International Committee of Excellence au Rwanda et le Trophée de l’excellence et du patriotisme de Dubaï Expo Afrique. Des récompenses que l’heureux récipiendaire a dédiées à toute la douane malienne mais surtout au ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou.

Présent au Mali dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des douanes, le président de l’International Committee of Excellence (ICE), Yves-Alain Fofié, a saisi l’occasion pour remettre le Trophée des meilleures pratiques managériales innovantes et expliquer le bien-fondé du choix du directeur général des douanes maliennes, l’inspecteur général Amadou Konaté.

Créé le 5 décembre 2019 à Paris, le Cabinet indépendant ICE, selon M. Fofié, s’est donné pour mission prioritaire la promotion des valeurs africaines d’une part, et d’autre part, la valorisation du talent et du savoir-faire de ses dignes fils et filles.

Au-delà de ces missions sus-évoquées, leur organisation, a-t-il poursuivi, mène sur le plan international d’autres activités telles que la médiation /lobbying, l’observation des élections, la valorisation de l’excellence, l’éducation inclusive, la promotion de la bonne gouvernance et la redevabilité de l’action publique.

Institué en 2019, le Prix du mérite panafricain dans la catégorie “Meilleures pratiques managériales innovantes”, selon le président de International Committee of Excellence, reconnait et encourage les meilleures pratiques managériales innovantes d’une part, et d’autre part, salue les valeurs professionnelles des managers sur le plan régional et continental au cours de l’année.

La présélection du lauréat, à l’en croire, se fait parmi les candidatures soumises ou proposées par des personnes ou institutions crédibles jouissant d’une bonne moralité et ayant une parfaite connaissance des valeurs professionnelles de la personnalité évaluée. Le choix du lauréat se fait selon une démarche rigoureuse et objective dans le strict respect des critères prédéfinis.

Ainsi, le 11 août 2023, dans le cadre de sa première session semestrielle relative à l’appréciation des différentes données recueillies en vue de l’attribution de ladite récompense, l’attention du jury s’est surtout portée sur certains atouts de l’actuel directeur général des douanes maliennes.

Il s’agit, entre autres, de sa vision et approche managériale innovante, sa compétence professionnelle et personnelle, son leadership éclairé, son intégrité professionnelle, la démarche d’excellence et d’innovation instituée au sein de la douane malienne, son dynamisme, son sens élevé de collaboration, sa forte capacité d’écoute et sa forte vision pour l’Afrique

“Ce sont les éléments déterminants qui ont favorisé ce choix, après une évaluation objective et rigoureuse, et une analyse comparative avec des différentes candidatures parvenues à votre niveau dans le cadre de cette distinction panafricaine. La présélection et encore moins la sélection dans le cadre d’une distinction n’est pas chose facile. Autant que la fragilité humaine permet de le faire, avons-nous essayé de présider ce jury avec la plus grande objectivité possible, étant donné que nous attachons une très grande importance à ce grand projet de valorisation du riche potentiel de notre continent”, a ajouté M. Fofié.

Il a apprécié les résultats engrangés par le directeur général des douanes depuis sa prise de fonction à la tête de ce service avec des mutations significatives sur le plan quantitatif et qualitatif.

“Dans un contexte marqué par la récurrence des menaces sécuritaires avec son lot de conséquences, l’administration douanière dont avez la charge a su remplir jusqu’ici avec perspicacité et brio sa mission vis-à-vis de l’Etat malien. Cette panoplie d’actions louables qui a milité pour votre choix est pour nous, un témoignage éloquent de votre attachement à la culture du mérite, de l’excellence et de l’innovation d’une part, et d’autre part, de votre adhésion sans réserve aux bonnes pratiques managériales innovantes, gage d’efficacité et d’efficiente pour toute administration qui se veut performante”, a témoigné le président.

Pour lui, la taille et la qualité des partenaires qui font jusqu’ici confiance à la douane malienne renseignent à suffire sur le savoir-faire, la compétence de la dynamique équipe qui se dévoue au quotidien aux côtés de M. Konaté pour l’atteinte des objectifs.

En tout cas pour le président d’International Committee of Excellence, l’Afrique pour son émergence a besoin des femmes et des hommes dynamiques et engagés, comme Amadou Konaté qui font preuve de professionnalisme, d’abnégation et de dévouement. Il a enfin invité le récipiendaire à continuer sur cette bonne voie en demeurant un exemple de professionnalisme, d’abnégation et de dévouement dans l’accomplissement de sa mission ceci, pour le grand bonheur de la douane malienne, de la République du Mali et de notre continent.

En recevant ces distinctions, le directeur général des douanes maliennes a exprimé toute sa gratitude aux donateurs. “C’est avec un sentiment de reconnaissance et beaucoup de fierté que je reçois ce prix. Recevoir un prix c’est bien mais c’est une charge aussi de bien faire pour maintenir le cap. Ces distinctions, je les dédie à toute la douane malienne, mais surtout au ministre de l’Economie et des Finances, car tout ce que nous faisons c’est surtout sous son orientation”, a reconnu l’inspecteur général Amadou Konaté.

Notons que l’un des temps forts de cette célébration a été aussi l’attribution par des douanes maliennes d’attestations de reconnaissance à ses partenaires et l’organisation d’une conférence-débat ayant trait au thème de la journée. Une quantité importante de produits alimentaires, psychotropes saisis par les douanes maliennes ont été aussi incinérés dans la périphérie du village de Dio, dans le cercle de Kati.

Kassoum Théra

