A l’instar du monde entier, les douanes maliennes ont célébré la journée internationale de la douane. L’occasion a été propice pour le directeur général des douanes maliennes, l’inspecteur général Amadou Konaté, de réaffirmer l’engagement des gabelous à la construction d’un Mali sécurisé, prospère et résilient.

Cela, à travers la mise en œuvre d’un triple plan. C’était à la Direction générale des douanes sise à Samanko 2 dans la commune du Mandé, ce lundi 27 janvier 2025.

Sous la coupe du gardien des deniers publics, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, la cérémonie de commémoration de la journée internationale de la douane a réuni dans l’enceinte de la Direction générale des douanes, les capitaines de l’économie malienne, les chefs d’état-major, des membres du Conseil national de transition (CNT), les présidents du Conseil national du patronat du Mali (Cnpm), du Conseil malien des transporteur routiers (Cmtr) etc.

Dans son intervention, l’inspecteur général Amadou Konaté a affirmé que le thème mondial « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité » cadre bien avec les objectifs des plus hautes autorités du Mali surtout dans le contexte d’intégration au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Le DG Konaté a dévoilé les résultats palpables à travers la réalisation des recettes, la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière et enfin les réformes de l’administration douanière.

Sur le premier axe portant sur la réalisation des recettes, le DG Konaté a informé des objectifs dépassés en 2024 de 88,8 milliards FCFA. « La loi des finances l’avait fixé à 795 milliards FCFA, soit une augmentation de 10,22% par rapport à 2023 et une prévision mensuelle de 66, 25 milliards FCFA. Cela, explique-t-il, de janvier à décembre 2024. Poursuivant, il détaille que cela représente 111,18% des objectifs quantifiés, soit un excédent de 88,88 milliards FCFA. Selon lui, l’administration des douanes est un service d’assiette, sa contribution au Budget de l’Etat est marquée par la tendance haussière depuis l’indépendance. Sur ce point, les gabelous du Mali ont comblé les attentes des plus hautes autorités.

Le rôle des douaniers du Mali ne se limite pas seulement à la mobilisation des recettes. Ils ont aussi mouillé le maillot dans la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Là, le Dg Konaté mentionne d’importantes saisies de blé, de farine et de pâtes alimentaires. Il s’agit de 284, 5 tonnes pour le blé et 1310, 6 tonnes pour les pâtes alimentaires. Pour ce volet, les douanes maliennes ont répondu à une demande des autorités qui interdisaient l’exportation de ces produits pour répondre au cri de détresse des Maliens.

Aussi, des drogues, des amphétamines, des médicaments, des poulets avariés, des explosifs, des armes et munitions ont fait l’objet de verbalisations. Dans le cadre de la lutte contre la fraude commerciale, des affaires portant sur des devises et de l’or ont été enrôlées et ont permis de générer d’importantes ressources pour le compte du Trésor public. « Ainsi plus de 890kg, 839kg, et 946 kg d’or ont été saisis respectivement en 2022, 2023, 2024. C’est le cas aussi de 1,150 millions d’euros en 2022, 583,4 mille euros en 2023 et 823 mille euros en 2024 », lit-on dans la revue des douanes maliennes. Au regard de ces actions, l’on peut dire que les douanes maliennes ne cessent une seconde de veiller au grin pour le bonheur des Maliens.

Sur le plan des réformes, les douanes maliennes marquent des points. Pour cela, le DG Konaté a laissé entendre que le service des douanes s’est inscrit dans ce crédo depuis des années, en entreprenant une série de réformes qui portent non seulement sur son cadre législatif et réglementaire mais aussi sur son management, sur l’utilisation optimale de Ntic et sur ses relations avec ses partenaires. Ces réformes, dit-il, au nombre de 37, font l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation méthodique. Il n’a pas manqué de saluer les plus hautes autorités du Mali pour la confiance placée en eux et aussi les partenaires pour leur accompagnement.

A sa suite, le ministre Sanou a félicité le DG Konaté et son équipe pour l’atteinte des résultats tangibles témoignant leur engagement pour relever les défis de l’heure. Il s’est réjoui de la présence des douanes maliennes dans les sphères internationales. De son point de vue, c’est le fruit des efforts fournis.

Auparavant, comme la terre mandingue accueille l’événement, l’agent chargé d’évacuer les affaires courantes de la commune du Mandé, Ousmane Kouyaté, a manifesté un immense plaisir pour la tenue de la cérémonie commémorative de la journée de la douane.

Vu les résultats obtenus dans la mise en œuvre des plans de mobilisation des recettes, de la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière et la modernisation de l’administration douanière, l’on peut dire que les plus hautes autorités du Mali ne se sont pas trompées sur le choix de l’inspecteur général, Amadou Konaté. Cela, en le mettant à la tête des douanes maliennes. A noter que le travail des gabelous maliens n’est pas de tout repos.

Médaille d’honneur des douanes

Dans la mouvance de la célébration de la journée internationale des douanes, la direction générale des douanes a organisé, hier 27 janvier, la cérémonie de remise de la médaille d’honneur des Douanes. Ainsi, ils sont 26 récipiendaires qui ont reçu leurs décorations en présence du Grand chancelier des ordres nationaux, du chef de cabinet du ministre de l’économie et des finances et du Directeur général des Douanes.

Selon le secrétaire général de la section des douanes, Yacouba Katilé, ces agents se sont illustrés par leur talent et leur savoir-faire à travers les trois orientations données par les plus hautes autorités notamment la mobilisation des recettes, la lutte contre la fraude et la mise en œuvre des réformes.

