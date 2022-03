En vue de se rapprocher de sa clientèle, la Banque malienne de solidarité (BMS) a ouvert une agence à la Place de la Liberté en face de Malitelda, sis au quartier Commercial de Bamako. La cérémonie d’inauguration a eu lieu le vendredi 11 mars et était placée sous l’égide de Aïssata Ba, directrice du réseau de la banque.

Le réseau bancaire de la Banque malienne de solidarité (BMS-SA) continue son extension avec l’ouverture d’une nouvelle agence à la Place de la Liberté. Son ouverture va contribuer à l’amélioration du taux de bancarisation des opérateurs économiques longtemps versés dans l’informel. Puisqu’ils trouveront des guichets adaptés à leurs opérations courantes de banque (versement, retraits, virements, etc.).

L’agence est composée d’un rez-de-chaussée, d’un Hall Guichet et de quatre caisses (dont une caisse VIP). A ceux-ci s’ajoutent deux guichets automatiques de billets (GAB) opérationnels 24/24, sept jours sept. Au niveau de la mezzanine se trouve le bureau du chef d’agence, deux bureaux chargés de la clientèle, une salle d’archives, un local technique et trois toilettes.

Située au cœur du quartier commercial, la nouvelle agence BMS-SA est le prototype de rapprochement banque clients que la direction de la banque s’était fixée comme objectif. C’est ce qu’a indiqué la directrice du réseau de la Banque malienne de la Solidarité (BMS-SA), Aïssata Ba. « La BMS-SA, tout au long de sa jeune croissance a le souci de se rapprocher de plus en plus et autant que possible à ses clients pour une meilleure efficacité dans le traitement des opérations », a-t-elle rappelé.

Cette démarche réduit les risques qu’engendrent la circulation fiduciaire et sécurise davantage l’activité des opérations bancaires des clients. Situé non loin du grand marché de Bamako, l’emplacement de la nouvelle agence BMS-SA Place de la Liberté est très stratégique pour les commerçants pour effectuer leurs opérations financières dans les meilleures conditions.

Selon le représentant du Maire de La Commune III, l’ouverture de cette nouvelle agence BMS-SA au Centre Commercial permettra aux commerçants du grand marché et les populations de la commune de sécuriser leurs revenus et promouvoir leurs activités.

Un avis largement partagé par Harouna Kanté, président de la chambre de commerce et d’industrie de Bamako, selon qui la BMS-SA est à l’écoute de ses clients. « Malgré le contexte sécuritaire, économique et sécuritaire difficile, la BMS-SA poursuit son développement et demeure le leader sur l’échiquier des établissements financiers du pays », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du comité syndical de la BMS-SA, Cheick Oumar Diakité, a exhorté ses collègues à s’investir avec professionnalisme pour offrir aux clients la meilleure réponse à leurs besoins. Il faut rappeler que la BMS-SA compte 40 agences au Mali dont 18 à Bamako.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

