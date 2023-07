Les acteurs de la filière bétail / viande étaient réunis, ce jeudi 20 juillet, au ministère de l’Elevage et de la Pêche. Sous la présidence du ministre Youba Ba, ils ont lancé l’étude de faisabilité de la Marque collective et le développement d’un Label Viande rouge et ses dérivés.

« Aux termes du processus de l’labélisation, la viande du Mali sera distinguée sur le marché international de la viande d’autres pays », a indiqué le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba, au lancement de l’étude de faisabilité. Troisième produit d’exportation du Mali, le bétail constitue la source de revenu pour 30% de la population malienne. La labélisation permettra, selon le ministre, de développer les opportunités pour les produits locaux de pénétrer les marchés nationaux et internationaux.

L’étude de faisabilité de la Marque collective et du développement d’un Label Viande rouge est menée par le bureau d’étude SID (Société d’ingénierie pour le développement) pour une durée de six mois. « A la fin de cette étude, les acteurs de la filière bétail/viande feront le dépôt du label et son règlement d’usage auprès de l’OAPI », a informé Souleymane Bassolé, Chef de l’équipe PACAO-Mali. Cette étape se fera avec l’appui de bureau d’étude SID et la concours du Centre malien de promotion de la propriété industrielle (CEMAPI).

Le processus de labélisation de la viande rouge du Mali s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (PACAO). L’objectif global de ce programme est de renforcer la compétitivité des acteurs des filières mangue, embouche bovine, karité et horticulture sur le marché national et les marchés exports. Il s’agit d’améliorer les performances de production et transformation, les capacités commerciales et les services d’appuis des opérateurs publics et privés.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

