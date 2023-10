“Nous inspirer de l’expertise russe”: le Mali met le paquet sur l’élevage et la pêche

Le Mali ne noie pas le poisson. Pour renforcer la filière de la pêche et de l’élevage, Bamako est prêt à nouer divers partenariats, y compris avec la Russie, a expliqué à Sputnik Afrique Adama Camara, conseiller du ministre de l’Élevage et de la pêche, en visite au Congrès international de l’agriculture à Sotchi.

Le Mali est en effet un pays traditionnel d’élevage et de pêche, mais la production a été affectée par la situation sécuritaire et les changements climatiques. L’exportation des animaux sur pied constitue toujours la troisième source d’exportation, après le coton et l’or, mais le pays cherche désormais à s’aligner sur les standards internationaux et voudrait installer des unités de transformation pour vendre de la viande plutôt que du bétail.