Adopté par le conseil d’administration lors de sa session du 18 juillet 2023, le nouvel organigramme de la société Energie du Mali (EDM-SA) fait beaucoup de bruit. Au regard des commentaires, il va sûrement mener la société à la faillite. Déjà, le poste de directeur général adjoint, qui était occupé par Samba Ben Diakité, a été supprimé. En plus, en dépit des difficultés auxquelles la société est confrontée, le directeur général Koureissi Konaré s’est permis de mettre à l’écart deux autres cadres valeureux de la boite. Il s’agit bien d’Ousmane Traoré, qui fut directeur de la production (il est devenu Conseiller Technique et Electricité du Directeur) et Norbert Sidibé, chef du département des hydrocarbures (Pour le moment aucun poste).

Rien ne va plus à la société Energie du Mali (EDM-SA) à cause de la mauvaise gouvernance. Malgré le départ de l’ancien ministre Lamine Seydou Traoré, le problème persiste chaque jour. Les délestages intempestifs sont devenus monnaie courante à Bamako et dans toutes les capitales régionales. En dépit de ces difficultés, la société, sous la conduite de Koureissi Konaré, se permet de se séparer de certains cadres valeureux qui tenaient la boite jusque-là.

Entre-temps, le directeur général de la société, Koureissi Konaré, se permet “d’imposer” un nouvel organigramme, qui va sûrement mener EDM-SA à la faillite. Il a été adopté et validé par le conseil d’administration lors de sa session du 18 juillet 2023. On sait bel et bien que la société EDM-SA avait été dotée, il y a seulement quelques mois, plus précisément le 27 novembre 2022, d’un organigramme, juste après la nomination du jeune directeur Koureissi.

Mais, voilà que la société se dote d’une nouvelle organisation dont l’objectif est connu de tout le monde. Comme il fallait s’y attendre, le poste de directeur général adjoint a été purement et simplement supprimé. On ne sait pas pourquoi. Ce poste était occupé depuis janvier 2021 par un jeune cadre réputé compétent et rigoureux. Il s’agit de Samba Ben Diakité. Désormais, il n’est plus directeur général adjoint alors qu’il avait fourni d’énormes efforts pour la bonne marche de l’entreprise.

En tout cas, son bilan est fort appréciable. En tant que directeur général adjoint, Samba Ben est à la base des différentes réformes afin de mieux gouverner la société. Puisqu’il avait en charge la direction des ressources humaines, la direction du budget contrôle de gestion et comptabilité, la direction du système d’information, la direction commerciale, la direction des finances et du recouvrement.

Pour la direction des ressources humaines, il s’agit de la relecture de la convention éclairage publique dont l’acceptation d’une commission de 2 % HT à payer à EDM-SA pour tout montant recouvré ; la négociation de la commission de la société Energia de 8,14 % TTC à 4 % TTC, le paiement régulier des salaires et charges sociales, le paiement diligent des indemnités de retraite, l’enrôlement de l’ensemble des employés à l’Assurance maladie obligatoire (Amo) et surtout la réduction des dépenses du fonds de garantie maladie, le paiement des arriérés de primes des employés, le programme de formation axé sur les formateurs internes.

Ce n’est pas tout. Il s’agit également du maintien du climat social avec les syndicats, de l’apurement des arriérés de congés de l’ensemble du personnel dont certains avaient 3 ans, la revalorisation des salaires à 10 %.

En ce qui concerne la direction budget contrôle de gestion et comptabilité, les changements ont porté sur le suivi budgétaire rigoureux à travers les reportings trimestriels et la production des comptes de résultat par agence et par centre, l’apurement des suspens bancaires qui avaient maintes fois été soulevés par les commissaires aux comptes, l’élaboration et la validation du budget 2022 avant le début de l’exercice…

Au niveau de la direction système d’information, Samba Ben Diakité a permis à la société de développer un site web aux standards internationaux, un logiciel de relève d’index à partir des Smartphones et de mise à jour des informations dans la base clientèle. Sans oublier la migration Iwebs dans les centres de l’intérieur, le développement d’un logiciel de transfert de fichier lourd, la mise en œuvre d’une plateforme de gestion des compteurs intelligents, le développement d’une application pour la gestion des véhicules de la société et la mise en œuvre de la haute disponibilité “Mikidia” pour la vente de crédit Isago.

Pour le compte de la direction commerciale, il s’agit du renforcement des moyens de paiements sans frais avec d’autres partenaires, le taux de facturation sur livré passé de 81,78 % à 79,87 %, l’uniformisation des dossiers à fournir pour une demande de branchement, la récupération de 10 997 999 KWH sur 1873 clients suite aux actions de redressement soit un montant de 1 887 742 881 FCFA, la révision de la convention de Energia avec une réduction du taux de rémunération à 4%.

Au niveau de la direction des finances et du recouvrement, Samba Ben a permis à l’EDM-SA de faire une réduction des charges d’intérêt de 19 milliards F CFA en fin 2020 à 7 milliards F CFA en fin 2021, soit un montant de 11 milliards de nos francs.

Et les intérêts bancaires sur les opérations de trésorerie et d’escompte sont passés de 5 925 849 783 F CFA en 2020 à 4 602 000 000 F CFA en 2021, soit 1 323 849 783 F CFA tandis que les intérêts de retard de paiement des fournisseurs sont passés de 10 242 163 414 F CFA en 2020 à 420 356 078 F CFA en 2021, soit une réduction de 9 821 807 336 F CFA.

En ce qui concerne les intérêts sur les emprunts à long terme contractés auprès des bailleurs de fonds internationaux comme la Banque mondiale, l’Agence française de développement (AFD) ou la Banque ouest-africaine de développement (Boad), de 3 084 403 393 F CFA en 2020, ils sont passés à 3 249 000 000 F CFA, soit une réduction de – 164 596 607 F CFA.

Trois valeureux cadres écartés

L’ancien directeur général adjoint a contribué aussi à redorer une bonne image de l’EDM-SA auprès de ses partenaires. Cela en rétablissant la confiance à travers le respect de ses engagements en termes de traites, prêts à court terme. Ainsi, un montant de 94 768 965 725 F CFA a été payé en 2021 au titre des traites combustibles et 21 524 765 749 F CFA payés au titre des traites Energie.

S’agissant des prêts à court terme, un montant de 3 442 506 021 F CFA a été remboursé. En tout, le montant des engagements honorés par la société s’élève à 119 736 237 495 F CFA.

En plus de Samba Ben Diakité, deux autres cadres valeureux sont victimes de ce changement au sein de l’EDM-SA. Il s’agit du directeur de la production, Ousmane Traoré et du chef de département hydrocarbures, Norbert Sidibé.

Le premier a été remplacé par Mahamoudou Touré, qui fut chef du département réseau interconnecté tandis que l’ancien chef des services achats Agaye Coulibaly remplace le second.

L’ancien directeur de la production est réputé être un très bon cadre, très rigoureux, et qui a ses principes. Au niveau de la société, c’est lui qui a permis le dépannage du groupe G04 de la Centrale hydroélectrique de Sélingué, qui était arrêté depuis plus d’un an. Il a également permis à la société d’économiser plusieurs millions de F CFA en réalisant les travaux à seulement 6 millions F CFA sur une proposition étrangère de près de 500 millions F CFA. Une première dans les annales de l’EDM-SA.

C’est encore lui qui a réalisé les travaux de visites majeures des deux groupes (G01 et G02) de la Centrale de Darsalam et la réalisation de travaux majeurs lors de l’embargo pour sauver la situation de l’électricité avec l’installation et la mise en service des turbos compresseurs des groupes G03 et G06 de 11,5 MW chacun et l’installation du nouveau séparateur HFO au niveau de la Centrale de Balingué.

Malheureusement, son poste lui a coûté cher puisqu’il avait refusé de réceptionner certains groupes, qui n’étaient pas en bon état, venant d’un fournisseur du nom de société “Case Constructions”. C’est, selon nos informations, l’une des raisons de son départ.

Parlant de Norbert Sidibé, lui aussi, est un très bon cadre, également travailleur et rigoureux. Malheureusement, il s’occupait d’un poste très stratégique à savoir le département des hydrocarbures. Très expérimenté, cet homme est un expert en hydrocarbures. En un mot, il connait tous les contours dans le domaine des hydrocarbures. Mais, son seul défaut est qu’il luttait efficacement contre la mauvaise qualité des carburants, la fraude et le vol.

Il avait mis en place un système de gestion pour rationnaliser la consommation en hydrocarbures au sein de la société. Il avait également mis en place un système, qui permettait de lutter contre la fraude au niveau des centrales. En plus, Robert était hostile à des fournisseurs qui vendaient les carburants en TTC surtout avec un jeune opérateur économique très connu de la place et qui évolue dans le secteur. En un mot, il refusait. Voilà pourquoi il a été limogé de son poste.

El Hadj A.B. HAIDARA

