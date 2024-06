25 groupes d’une capacité totale de 27,25 MW offert par le Président pour renforcer la capacité de production de EDM S.A

Juguler la crise énergétique par les réponses structurantes, c’est la vision du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi GOITA. Ainsi, après Sanankoroba, Safo et Tiakadougou-Dialakoro, où il procédé aux lancements des travaux de trois (03) centrales solaires de grande capacité, le Chef de l’Etat vient de renforcer le parc de production de la Société Energie de Mali à travers la remise ce matin d’une première tranche de 15 groupes pour 16,8MW qui sera complétée par une seconde tranche pour faire un total 25 groupes d’une capacité totale de 27,25 MW.

La cérémonie a enregistré autour du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le président du Conseil National de Transition, le Colonel Malick Diaw, des présidents des institutions de la République, de plusieurs membres du Gouvernement ainsi que des acteurs du secteur de l’Energie et de l’Eau.

En effet, dans son souci constant de juguler cette crise énergétique qui frappe de plein fouet notre pays, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi GOITA a décidé de renforcer le parc de production de EDM S.A. à travers cette importante remise de 25 groupes électrogènes dont le premier lot de 15 groupes a été réceptionné aujourd’hui par le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou CAMARA, hier au Centre International des Conférences de Bamako (CICB).

Dans son allocution, le Conseiller Spéciale en charge des Œuvres Sociales du Président, M. Aguibou DEMBELE a rappelé les réalisations faites dans divers domaines dans le cadre des œuvres sociales et qui contribue aujourd’hui à l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes.

« Comme vous le savez, le Président de la Transition a pris l’engagement d’être toujours à côté de son peuple dont il salue chaque jour la résilience. En droite ligne de cet engagement, le programme de œuvres sociales du Président s’exécute chaque jour. Cet élan de cœur du Président de la Transition qui a commencé depuis son accession à la tête de l’Etat ne s’est pas estompé et se renforce au contraire chaque jour. Comme le dit, le Président de la Transition lui-même, ceci constitue, entre autres, la source de sa détermination, sa motivation à travailler inlassablement pour le bonheur du peuple malien. En plus des actes posés il y a quelques jours pour résoudre dans la durée les problèmes liés à la fourniture d’électricité, à savoir le démarrage des travaux de construction de centrales solaires, aujourd’hui nous remettons à EDM-SA une première tranche de 15 groupes pour 16,8MW qui sera complétée pat une seconde tranche pour faire un total 25 groupes de 27,25 MW », a –t-il indiqué.

Il faut noter que ce premier lot comprend 1 groupe de 1650 KVa, 5 groupes de 1250 KVa, 5 groupes de 1100 KVa, 4 groupes de 850 KVa, soit un total de 15 groupes électrogènes pour 16,8MW. Le second lot comprendra 1 groupe de 1650 KVa, 1 groupe de

Dans son mot de remerciement, le Ministre de l’Energie et de l’Eau, rappellera ainsi « Après Sanankoroba, Safo et Tiakadougou-Dialakoro, où vous aviez bien voulu procéder aux lancements des travaux de trois (03) centrales solaires de grande capacité, nous voici encore ce matin, pour magnifier l’une de vos actions majeures destinées au secteur de l’Energie, à savoir la remise solennelle de vingt-cinq (25) groupes électrogènes dans le cadre de vos œuvres sociales. Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, les plus pessimistes ont fini par s’en convaincre, les optimistes analysent et exaltent vos actions qui éveillent l’espérance de nos compatriotes. Cette cérémonie est sans doute la preuve éloquente de votre détermination et votre engagement sans répit à restaurer la dignité des maliennes et des maliens pour un accès à l’énergie à souhait », a-t-elle indiqué toute joyeuse.

Selon elle, cette donation de vingt-cinq (25) groupes électrogènes d’une capacité totale de 27,25 MW, permettra surtout de renforcer la capacité de production d’énergie électrique.

Saluant les œuvres sociales du président, le Ministre Camara indiquera que son Département est aujourd’hui l’un des plus grands bénéficiaires des œuvres sociales. En effet, ce sont près de 400 systèmes d’alimentation en eau potable qui ont été implantés sur toute l’étendue du territoire, renforçant ainsi de façon significative l’accès à l’eau potable. « Au-delà, des actions décisives en cours pour la stabilisation de la fourniture d’électricité à la population malienne, mon département sous votre impulsion ouvrira dans les mois à venir d’autres chantiers structurants de déploiement des énergies renouvelables à grande échelle. La réussite de ces projets impose une synergie d’actions de l’ensemble des départements ministériels dont je salue ici la contribution sous la conduite du Premier ministre Docteur Choguel Kokala MAIGA » a-t-elle indique.

Elle a, en outre saisir cette occasion, pour remercier le peuple malien dans toute sa composante pour sa compréhension patriotique et sa résilience, avant de rassurer le Président qu’un usage adéquat sera fait de ces équipements. « Président, AI NI TIÉ ! »

