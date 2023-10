Promesse du Mali à travers sa CDN pour le secteur de l’énergie : Les acteurs du réseau climat et développement édifiés sur la question

Dans le cadre de la concrétisation des accords de Paris sur le climat, le Mali a pris des promesses à travers sa Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) notamment dans le secteur de l’énergie afin d’étouffer les effets néfastes des changements climatiques. C’est dans ce cadre qu’a été organisé, le vendredi 29 septembre 2023 au centre du secteur privé, un atelier d’information et de sensibilisation à l’intention des membres du réseau climat et développement sur le projet d’électrification rurale de 50 localités du Mali par des systèmes solaires photovoltaïques. C’était sous la présidence du Directeur général adjoint de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable, Sékou Koné en présence du représentant du Directeur l’Agence des Energies Renouvelables, Paulin Diarra.

Le Directeur général adjoint de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD), Sékou Koné, a, dans son propos liminaire, fait savoir que dans le cadre de sa CDN révisée, le Mali s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 31 % pour l’énergie, 25 % pour l’agriculture, 39 % pour l’utilisation des terres et la foresterie et 31 % pour le secteur des déchets d’ici 2030 par rapport au statu quo, une augmentation globale par rapport à la première CDN proposée en 2015. Selon lui, la CDN mise à jour intègre également des considérations de genre et s’aligne sur les Objectifs de Développement Durable, et fournit également un plan détaillé pour le suivi, le reporting et la vérification des progrès réalisés. Il a invité les acteurs du réseau climat et développement a posé toutes les questions qui les préoccupent sur la CDN concernant le secteur de l’énergie et que des spécialistes illumineront leurs lanternes. Paulin Diarra, le représentant du Directeur général de l’Agence des Energies Renouvelables du Mali, a soutenu que l’objectif principal du projet d’électrification rurale de 50 localités dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou par des systèmes solaires photovoltaïques isolés en tant que solution à faible carbone, et de résilience face aux effets des changements climatiques dans le secteur de l’énergie au Mali est de renforcer les capacités des institutions publiques engagées dans l’électrification rurale pour l’accélération de l’électrification à base d’énergie solaire et sa mise à l’échelle dans le pays ; d’accroître le taux d’accès à l’électrification des populations rurales et communautaires à partir des centrales solaires photovoltaïques isolées.

Moussa Samba Diallo

