Signature du Projet de Ferme solaire : Des mégawatt de plus pour l’EDM

Les DG d’EDM-SA et d’Orange Mali, Oumar Diarra et Brelotte Ba, au nom de leurs institutions respectives, ont procédé à la signature du Projet de Fermes Solaires Orange au Mali, le 30 septembre 2021. Par ce projet, Orange Mali s’engage à implanter une centrale solaire composée de panneaux solaires d’une capacité de 25 Mwc qui permet de fournir 48 Gwh d’énergie avec 30 Mwh de stockage, sur une superficie de 40 hectares à Kati. Sous la houlette du ministre de l’Energie, des Mines et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, la cérémonie de signature a drainé nombre de cadres des deux structurés, s’est passée.

D’une capacité de stockage de quatre heures de temps, le délai d’exécution de la centrale solaire est de 4 à 6 mois, pour un coût estimée estimée à 25 millions de dollars, soit 1 million de dollars par mégawatt, selon le DG d’Orange Mali.

Brelotte Ba de relever par ailleurs les vertus environnementales et climatiques du projet jugé mutuellement bénéfique aux termes de ses clauses : contribuer à l’atteinte des objectifs de l’Etat malien d‘me rehausser la part des énergies renouvelables à 60% et aider EDM à faire face à la forte demande d’électricité notamment en période de chaleur avec la latitude pour son administration de définir les règles, conditions de transport et de distribution de l’excédent d’énergie produite par Orange Mali produite aux différents points de consommation. «En plus de renforcer la performance opérationnelle, ce projet permet à l’EDM d’atteindre ses ambitions qui est d’aller vers une énergie mixte», a indiqué le DG Diarra avant en se réjouissant de l’opportunité de conforter les capacités de sa structure au moment où la production même d’un mégawatt est importante. Quant à Orange Mali, la réalisation les vertus du projet résident dans les économies réalisées sur ses charges d’énergies.

A noter par ailleurs que le protocole entre les deux parties n’aurait pas vu le jour sans la forte implication des hautes autorités, ont reconnu les représentants des deux structures en saluant la vision et l’engagement du ministre de l’Energie à mettre un terme aux délestages.

Amidou Keita

