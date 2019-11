Ce projet de réalisation en boot d’une centrale solaire de 33MWc à Ségou par la société ScatecSolar West Africa entre dans le cadre du Programme présidentiel d’urgences sociales.

La demande d’énergie électrique au Mali est en constante augmentation avec un taux de croissance historique de 10 % par an en moyenne depuis plus d’une décennie.

Le secteur de l’électricité au Mali est ainsi confronté à un important besoin d’investissement, tant en matière d’infrastructures que de services, pour faire face à la demande croissante en énergie électrique des populations et de tous les secteurs de l’activité économique et assurer l’équilibre entre l’offre et la demande. Il importe donc, pour soutenir ce développement et conformément aux recommandations de la Politique énergétique nationale, d’introduire des ressources alternatives et facilement mobilisables dans le mix énergétique.

L’objectif est de valoriser l’important potentiel solaire dont dispose notre pays. Ce potentiel en énergie solaire est du reste bien réparti sur le territoire, comme l’attestent les chiffres ci-après :

– 5-7 kWh/m2/jour ;

– 300 jours/an d’ensoleillement avec une moyenne de 2800 heures/an.

On constate depuis plusieurs années une amélioration de l’offre de solutions techniques pour l’exploitation de l’énergie solaire, tant par la tendance à la baisse des coûts que par la diversification. Cette évolution est très favorable à la valorisation de l’important gisement d’énergie solaire de notre pays et nous permettra de réduire la dépendance aux hydrocarbures et d’améliorer le coût du mix de production d’électricité au Mali.

C’est pourquoi depuis quelques années EDM-SA a fait le choix stratégique de miser sur le solaire par une augmentation progressive de sa part dans le système de production d’électricité en vue de réduire les coûts de production en réduisant la part du thermique.

Ce mix énergétique dans lequel le solaire occupera une place de choix, contribuera à l’atteinte des objectifs suivants :

– favoriser le développement de la fourniture d’électricité ;

– produire le kWh à un coût maîtrisé ;

– renforcer la capacité de production ;

– réduire la facture d’hydrocarbures d’EDM-SA ;

– contribuer à la sauvegarde de l’environnement par la réduction du taux d’émission des gaz à effet de serre.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la construction de la centrale solaire de Ségou par Scatec Solar. EDM-SA et Scatec ont signé le mercredi 20 novembre un avenant au contrat pour l’achat par EDM de l’énergie qui sera produite par la centrale.

Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque d’une puissance de 33 MW, vont démarrer au deuxième trimestre 2020 et coûteront 31 milliards 748 millions de F CFA.

Cette centrale, faut-il le rappeler, est un des projets prioritaires du programme d’urgence d’accès des populations à l’électricité du président de République.

Source EDM-SA. Le Titre est de la Rédaction

