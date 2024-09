Spécial 22 septembre 2024 : #Mali : Énergies renouvelables : De grands chantiers pour combler le déficit énergétique

Face aux enjeux mondiaux, la souveraineté énergétique devient une priorité pour de nombreux pays dont le Mali, qui cherche a réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Pour cela, le pays ambitionne de construire plusieurs centrales solaires pour diversifier son mix énergétique et se positionner en modéle de transition énergétique en Afrique de l’Ouest

Dans son adresse à la Nation à l’occasion du nouvel An, le chef de l’État, le colonel Assimi Goita, a annoncé que l’année 2024 sera celle du redressement et des grandes réformes du secteur énergétique malien en proie à une crise structurelle sans précédent. L’on avait noté dans le discours du chef de l’État que cette situation énergétique actuelle est consécutive à plusieurs décennies de mauvaise gouvernance et de manque de vision pour ce secteur. En effet, cette absence de vision s’est traduite par une politique énergétique basée sur l’interconnexion avec certains pays pour assurer notre besoin, au lieu de la valorisation et du développement des ressources énergétiques internes.

Selon les spécialistes du secteur, des centaines de milliards de Fcfa étaient engloutis chaque année dans le développement de grands projets d’électricité dans les pays voisins pour être injectés dans notre pays dans le cadre de l’interconnexion. Pourtant, ces réalisations financements peuvent servir à la plusieurs centrales hydroélectriques, solaires assurant au pays, aujourd’hui, son autonomie énergétique.

Pour renforcer la capacité énergétique de notre pays et améliorer la fourniture d’électricité aux Maliens, le département de l’Énergie et de l’Eau, conformément aux orientations du président de la Transition, le colonel Assimi Goita, a engagé la construction de plusieurs centrales solaires de grandes capacités parmi lesquelles les nouvelles centrales solaires de 200 MWc de Sanankoroba, de 100 MWc de Safo et de 2×50 MWc de Tiakadougou Dialakoroba dont les travaux ont été lancés respectivement en mai et juin dernier.

La réalisation de ces centrales, dans des délais allant de 12 à 18 mois, participera surtout à la création d’emplois et à la mise en œuvre du contenu local. Elle contribuera également à la réduction de l’importation de combustible pour la production d’énergie. Les avantages de la réalisation de ces ouvrages solaires incluent également, la valorisation des ressources énergétiques nationales, notamment l’énergie solaire, l’amélioration de la capacité de production nationale sur le réseau électrique, le renforcement de l’indépendance énergétique, l’ accès à une énergie propre et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

TOILETTAGE DES TEXTES- Ce retour en force de l’énergie solaire dans le mix énergétique dominé à plus de 70% par le thermique répond à la volonté de transformer le système énergétique national, en privilégiant les énergies renouvelables, afin de relever le défi de la crise énergétique et moderniser les infrastructures de production. Sanankoroba, Safo et Tiakadougou Dialakoro constituant, à juste titre, le début des projets de grande envergure du secteur de l’énergie. Car, ces centrales, comme d’autres en études, permettront d’améliorer la desserte en électricité pour la population et le secteur industriel malien.

En effet, la vision de redynamiser le secteur énergétique repose sur d’importantes réformes nécessaires pour faire avancer les grands projets structurants en cours. Ainsi, parmi les réformes engagées par le département en charge de l’Énergie, l’on note la relecture de certains textes fondamentaux et la réforme de certaines structures, la finalité étant la consolidation des acquis. Il s’agit aussi d’aboutir à une viabilité technique, économique et financière du secteur, à travers une planification stratégique adaptée au contexte et un développement cohérent des infrastructures de production à moindre coût, de transport et de distribution d’énergie électrique.

Ainsi, la révision de la Politique énergétique nationale s’avère inéluctable pour prendre en charge la question de l’énergie nucléaire qui apparaît, désormais, comme une solution innovante pour notre pays afin de pallier nos faiblesses énergétiques actuelles, à travers sa technologie de production d’électricité considérée comme la moins onéreuse de toutes les sources d’énergie. Aussi, de nouvelles législations en matière de sécurité et de développement de l’énergie nucléaire sont initiées, de même le développement des énergies renouvelables dont notamment l’hydroélectricité, le solaire, l’éolien et la bioénergie. L’objectif étant de changer le mix énergétique en faveur des énergies renouvelables, en particulier considérablement la part de la production thermique.

NOUVELLES PERSPECTIVES – Les réformes institutionnelles concerneront la redynamisation de certaines structures, notamment les agences dans le cadre de la réforme globale du secteur de l’énergie. Ainsi, la création de la direction générale de l’énergie en cours, pour permettre à cette structure de réaliser des missions de nature transversale et/ou de prestation directe aux usagers. En outre, le regroupement de l’Agence des énergies renouvelables (AER) et de celle du Développement des biocarburants (Anadeb), est en cours pour renforcer les missions de la nouvelle structure qui naîtra, afin de favoriser un déploiement véritable des énergies.

De nouvelles perspectives renforceront les chantiers en cours dans le domaine de l’énergie et de l’eau. Il s’agit notamment de la signature par la ministre de tutelle, Mme Bintou Camara, de six protocoles d’accords, lors de la participation du président de la Transition, le colonel Assimi Goita, au 9è sommet du Forum sur la coopération sino- africaine.

Dans le secteur de l’Énergie, les nouveaux protocoles d’accords concernent la construction d’une nouvelle centrale solaire de 100 MWc avec 50 MWh de stockage à Koulikoro, avec une ligne de raccordement au poste de Koulikoro. S’y ajoutent la réalisation d’une deuxième centrale solaire de 100 MWc avec 50 MWh de stockage à Kéniéba et une ligne de la boucle minière. Une nouvelle centrale solaire de 100 MWc avec 50 MWh de stockage à Ségou et des lignes Safo-Fana-Ségou et Koumantou-Massigui-Fana seront construites.

Ces actions illustrent la ferme volonté du président de la Transition, le colonel Assimi Goita, de relever le défi de la crise énergétique, de moderniser les infrastructures de production et de favoriser le solaire dans le mix énergétique.

Amadou GUEGUERE

