Vols d’hydrocarbures a l’EDM-SA : La justice recouvre 4,8 milliards de F CFA

La justice fait payer aux présumés coupables le prix de leur forfaiture. Elle a recouvré à ce jour, au profit d’EMD-SA, le montant de 4,8 milliards de F CFA représentant la valeur de 6 millions de litres de carburant restitués à EDM-SA sur les 19 millions de litres volés.

Depuis le week-end dernier, l’opinion nationale en sait un peu plus sur cette affaire de vol de carburant et autres pratiques délictuelles à EDM-SA, judiciarisée. Des révélations ont été faites sur ce dossier par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l’Homme à l’occasion de la cérémonie de clôture de la 2e édition Semaine de la justice. La justice a visiblement fait un pas en avant pour avoir réussi à faire rembourser l’argent des millions de litres d’hydrocarbures indûment passés pour perte et profits.

Selon le ministre Mamoudou Kassogué, la justice va continuer à traquer les présumés coupables. A l’en croire, l’un des résultats de l’action judiciaire enclenchée depuis l’ouverture du dossier EDM-SA est que la justice a pu faire régulariser une quantité importante de carburants volés.

A ses dires, “au stade actuel des enquêtes, sur les 19 millions de litres de carburant non livrés, 6 millions de litres ont été régularisés et les 13 autres millions de litres sont en voie de l’être. Ce qui représente en termes de liquidité, au prix unitaire de 800 F CFA le litre, la somme de 4,8 milliards de F CFA restituée à EDM-SA, rien que pour les 6 millions de litres”.

En plus, le ministre Kassogué a fait savoir que les personnes placées en garde à vue depuis le mercredi dernier seront bientôt présentées aux juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. “La lutte va continuer”, a-t-il martelé. Il faut dire en passant que la garde à vue (qui est normalement de 72 heures) des sept cadres inculpés “de faux et usage de faux et atteinte aux biens publics” le mercredi dernier, a été prorogée jusqu’à demain mardi pour des besoins d’enquêtes. L’ancien ministre de l’Energie et de l’Eau, Seydou Lamine Traoré qui ne faisait pas partie du premier lot des cadres placés en garde à vue, a été conduit devant la brigade du Pôle national financier, où il séjourne depuis le vendredi 12 janvier 2024 jusqu’à ce lundi où nous mettions sous presse.

Le ministre de l’Energie et de l’Eau avait secoué le cocotier lors de sa sortie il y a environ deux mois, où elle avait dénoncé le vol de carburant et autres malversations à EDM-SA, qui ont impacté la desserte de l’électricité au Mali. Mme Bintou Camara avait parlé de la disparition de 59 citernes de gasoil en quatre jours, destinées à la centrale de Balingué pour ensuite être dispatchées entre les autres centrales thermiques de la capitale et de l’intérieur du pays. Elle avait déclaré que le sort des présumés coupables sera confié à la justice en plus de tous les autres dossiers de malversations. Ce qui est effectivement en cours.

Abdrahamane Dicko

