Impôts : De nouvelle fonctionnalité en ligne pour les contribuables

Le directeur général des Impôts porte à la connaissance des contribuables et leurs conseils du développement qu’une nouvelle fonctionnalité E. Impôt est mise à leur disposition.

Selon le directeur général des Impôts, ce nouveau mécanisme qui contribue au renforcement des services en ligne leur permet de saisir en ligne leur bilan et compte de résultats, d’envoyer par voie électronique la liasse de leurs états financiers, en pièce jointe, à leur déclaration d’impôt sur les sociétés (IS) et d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC).

Selon le directeur général des Impôts, cette solution concerne les contribuables inscrits à la plateforme E. Impôt et plus particulièrement les assujettis à l’IS et à l’IBIC domicilié à la discrétion des grandes entreprises et dans les centres des impôts (DGI), avec l’accompagnement de l’Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Mali (OneccA) à partir de 2023 pour la déclaration des liasses fiscales des revenus de 2022.

Pour plus de précisions, les contribuables ciblés peuvent s’adresser à leur structure de gestion.

Le directeur général des Impôts sait compter sur la bonne compréhension des contribuables et leurs conseils.

Almihidi Touré

