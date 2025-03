La 88e session du conseil d’administration de la BDM-SA s’est tenue hier jeudi 27 février dans la salle de conférence de cette institution bancaire de renommée. Les différents points soumis à l’appréciation des administrateurs portaient, entre autres, sur le compte rendu des comités spécialisés, l’arrêté des comptes spéciaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, le rapport d’activités, le point d’exécution des budgets d’exploitation et d’investissement, le rapport de gestion et des comptes consolidés du groupe, les rapports des commissaires aux comptes…

Placés sous la présidence du président du conseil d’administration, l’ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Ag Hamani, les travaux ont enregistré la présence du tout-nouveau admirateur directeur général de la banque, Oumar Konté. A l’entame des travaux, le président du conseil d’administration a salué l’assistance des partenaires de la BDM-SA, à savoir la Bank of Africa-BMCE Group et de la Boad, dont l’assiduité et la disponibilité n’ont jamais fait défaut et apportant à la banque un concours précieux dans les résultats appréciables enregistrés.

Le président du conseil d’administration a félicité le nouveau directeur général Oumar Konté suite à sa nomination par le gouvernement à la suite d’une décision validée par le conseil d’administration lors de sa 87e session tenue à Abidjan le 27 janvier 2025.

Oumar Konté un membre éminent de la BDM-SA

“Aussi, en votre nom et au mien propre, je tiens à adresser à M. Konté mes vives félicitations et mes vœux sincères de succès. Le choix porté sur lui repose fondamentalement sur la réalité qu’il est un membre éminent de la grande famille BDM-SA qu’il sert avec professionnalisme et efficacité depuis des décennies. Je voudrais lui assurer de la pleine et entière disponibilité du conseil d’administration pour l’accompagner dans la marche de la banque, au bénéfice supérieur de l’économie nationale, des actionnaires et de l’ensemble de la famille BDM-SA”, a soutenu l’ancien Premier ministre.

Selon lui, ce changement de gouvernance s’est opéré dans un cadre toujours marqué par des défis multiples, dont la persistante crise sécuritaire, la crise économique et financière, les effets négatifs des phénomènes climatique auxquels s’ajoutent l’impact des profonds bouleversements institutionnels et sociopolitiques dans la sous-région.

Malgré l’extrême sensibilité de la conjoncture économique et financière, le président du conseil d’administration s’est dit heureux de constater que leur institution, à force de résilience et d’anticipation par une gouvernance remarquable, a pu préserver ses positions de banque leader au plan national et présente dans le pelletons de tête dans l’espace Uémoa. Le président du conseil a révélé que ces résultats ont été salués par la 87e session au cours de laquelle le conseil d’administration a exhorté l’encadrement et tous les agents de la BDM-SA à plus d’engagement, tant les défis s’avèrent de plus en plus complexes.

Au cours de ces travaux, les administrateurs auront à examiner le compte rendu des comités spécialisés, l’arrêté des comptes spéciaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, le rapport d’activités, le point d’exécution des budgets d’exploitation et d’investissement, le rapport de gestion et des comptes consolidés du Groupe, les rapports des commissaires aux comptes et d’autres sujets majeurs.

Toutefois, il a évoqué des points spécifiques majeurs soulignés lors de la 87e session. Des points se rapportant au suivi permanent du Plan à moyen terme (PMT), la poursuite de la filialisation, le projet de construction du nouveau siège de la BDM-SA

“Le conseil d’administration restera attentif à la finalisation de ce projet important pour lequel il porte désormais une attention particulière et un suivi régulier”, a réitéré Ahmed Mohamed Ag Hamani. A l’en croire, les administrateurs doivent aussi réfléchir sur des défis nouveaux qui ne manqueront pas d’impacter sur l’évolution de leur institution.

Maintenir un climat social serein, rester à l’écoute

Au nouveau directeur général, le président du conseil d’administration a signifié les atouts de la BDM-SA et les défis à relever. “Malgré les défis, vous êtes désormais à la tête d’une banque solide, avec une ambition nationale, sous-régionale et même internationale. Elle en a les compétences, les moyens financiers, la ressource humaine et le soutien sans faille des partenaires et de l’Etat. Votre challenge premier sera de remobiliser toutes les énergies vers l’atteinte des ambitions. Vous devez avoir à cœur de maintenir un climat social serein, rester à l’écoute, privilégier le dialogue certes, mais sévir avec la plus grande rigueur à l’encontre de tous ceux qui ont d’autres objectifs. La BDM-SA, forte de son histoire et de sa crédibilité, ne peut se permettre de vivre à nouveau les troubles sociaux qui ont émaillé ces derniers temps. Il y va de l’avenir de cet instrument systémique qu’il faut à tous prix préserver”, a conseillé l’ancien Premier ministre. Il a salué entre autres l’accompagnement constructif de leurs partenaires BOA-Group BMCE, la Boad ainsi que les autres actionnaires et en tout premier lieu l’Etat malien. Ces mêmes remerciements ont été adressés aux autorités de tutelle pour leur soutien à la banque. Il les a invités à redoubler d’attention en faveur de la BDM-SA, afin de permettre le déroulement harmonieux du Plan à moyen terme, garant de l’avenir de la BDM-SA.

Kassoum Théra

