Mali : croissance économique, gage de stabilité politique et sociale

Pour une véritable stabilité politique et sociale, les autorités politiques maliennes doivent travailler à une meilleure valorisation des productions locales.

-maliweb.net- « Ventre affamé n’a point d’oreilles ». Ce proverbe enseigne toute la difficulté de discuter et de faire raisonner une personne tiraillée par la faim. L’extrapolation de cet enseignement à la situation malienne permet de mieux comprendre l’origine des maux qui gangrènent ce pays.

Balance commerciale déficitaire

Au Mali, la crise sécuritaire, politique et sociale, sont des réalités, autour desquelles beaucoup de théories du complot sont développées. Pourtant, le fondement de ces crises relèverait d’une véritable crise économique, avec comme corollaire le chômage, la pauvreté, la faim, etc. Des phénomènes qui contribuent à alimenter l’insécurité.

Dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, la politique économique laisse à désirer. Les importations semblent dépasser de loin les exportations. Ces exportations concernent principalement le coton, l’or, les animaux vivants ainsi que les engrais. Quant aux importations, c’est principalement des huiles de pétrole, des médicaments, du ciment ainsi que du riz.

Selon les chiffres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en 2019, « la valeur des importations de services commerciaux [du Mali ndlr] s’est élevée à 1,3 milliard USD, contre 469 millions USD d’exportations ». Une situation qui favorise difficilement l’émergence de secteurs économiques viables et par ricochet une stabilité durable.

Les produits importés reviennent plus chers aux ménages dont les sources sont assez limitées. Aggravant du coup la pauvreté. Dans un pays en développement comme le Mali, cette situation ne peut qu’entraîner des frustrations, prêtes à exploser à tout moment.

Ce déficit de la balance commerciale s’explique notamment par un problème de non-valorisation des productions locales. Malgré que le pays abrite la zone office du Niger, dans la 4e région administrative, Ségou, le riz cultivé sur cet espace demeure un luxe pour les consommateurs maliens, en raison de son prix sur le marché. Les riz importés volent donc la vedette au riz local. En cette veille de Tabaski, dans la communauté musulmane, les prix du mouton sont discutés à prix de bœufs sur le marché, comme si le pays n’est pas à vocation pastoral.

Valoriser les productions locales

Ce constat, commun à beaucoup de pays africains, a amené, depuis des années, des penseurs du continent a demandé aux Africains une appropriation du secret du développement des pays occidentaux. Un secret qu’ils trouvent dans l’émergence de la science et de la technique, gage d’une industrialisation plus poussée. Cette politique pourrait contribuer à diminuer les importations tout en augmentant les exportations grâce à la transformation des produits locaux au niveau national.

Dans un article paru dans le Monde Diplomatique en 1960, on peut lire : « [ndlr] pour le développement économique harmonieux d’un pays les activités rurales et industrielles sont complémentaires, et que ce sont les secondes qui valorisent les premières ».

Certes, des efforts sont déployés d’ores et déjà dans ce domaine au Mali, mais ils sont encore insuffisants. Les autorités doivent travailler à mieux valoriser les productions locales.

Sans la victoire pour une véritable émergence économique, il sera difficile de vaincre la crise sécuritaire, qui affame des populations, qui n’hésitent plus à sauter dans les mains des fossoyeurs de la république. Ce, afin de se sauver la peau. Face à la pauvreté, tous les moyens semblent bons pour se préserver de la faim voire du pire. Aucun argument ne peut convaincre celui qui traverse des crises économiques.

Fousseni Togola/maliweb.net

