Le centre du Mali, région agricole et le nord, région pastorale, sont les plus touchées par l’insécurité. « Dire que cette situation d’insécurité n’a pas impacté l’activité agricole de façon globale, ce n’est pas dire la vérité, déclare Moulaye Ahmed Boubacar, ministre de l’Agriculture. Mais l’année dernière, le pays a produit à peu près 10 millions de tonnes de céréales et cette année, nous sommes à 10,8 millions de tonnes. Donc, c’est vrai que les populations se sont déplacées, mais nous avons pris quand soin de faire en sorte que l’on produise plus [dans les régions] où il y a de la quiétude ».

L’agriculture représente 35% du produit intérieur brut (PIB) du Mali. Elle occupe 80% de la population. Au niveau de l’élevage, le Mali possède le plus grand cheptel de la zone UEMOA [Union économique et monétaire ouest-africaine] et occupe la deuxième place au niveau de la Cédéao [Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest] . « Nous comptons environ 11 millions de bovins, 27 millions d’ovins et de caprins, ainsi que 47 millions de volailles, expliqueKane Rokia Maguiraga, ministre de l’Élevage et de la Pêche. L’élevage contribue à environ 15% dans le PIB ».

Vers la construction d’abattoirs modernes

Ce chiffre pourrait augmenter dans les prochaines années. Avec la perspective de l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, le Mali se prépare à modifier son mode de commercialisation des produits d’élevage dans la sous-région, selon la ministre Kane Rokia Maguiraga.