Dr Mark Bristow, PDG de Barrick Gold Coorporation : « En 2022, le complexe minier Loulo-Gounkoto a contribué directement à l’économie malienne à hauteur de 260 millions de dollars sous forme de dividendes, de redevances et de taxes »

Cette déclaration a été faite le dimanche 29 janvier 2023 à la faveur de la traditionnelle conférence de presse tenue dans les locaux du complexe minier Loulo-Goukoto de SOMILO-SA, filiale du Groupe Barrick Gold Corporation. C’était en présence des responsables des différents départements de l’entreprise aurifère.

Au menu de cette conférence de presse que Barrick tient à en faire une tradition : rappeler le niveau de partenariat avec l’État, faire le point de sa contribution à l’économie nationale aussi bien qu’au développement communautaire, la production annuelle et les perspectives. Prenant la parole, le Dr Mark Bristow s’est réjoui du fait que le partenariat avec l’État Malien soit toujours au beau fixe. Ainsi, il dira que l’entreprise continue d’apporter sa pierre à l’édifice nationale.

Selon Mark, rien qu’en 2022, le complexe a contribué directement à l’économie malienne à hauteur de 260 millions de dollars sous forme de dividendes, de redevances et de taxes. « Les contributions indirectes, y compris les paiements de salaires et aux fournisseurs, ont totalisé 570 millions de dollars », a-t-il ajouté, avant d’être complété par Abbas Coulibaly, le Directeur du complexe Loulo-Gounkoto qui pense que Barrick reste un modèle de développement de par sa contribution de 10% au PIB nationale.

Partenariat gagnant-gagnant !

Dans son intervention, Mark à préciser que les ressortissants maliens représentent 100 % de l’équipe de direction du complexe et 96 % de sa main d’œuvre.

Pour justifier que Barrick reste un modèle, le PDG ajoutera que leurs efforts de diversification du profil de l’emploi donnent des résultats. Cela s’explique selon lui par l’inscription de trois des femmes ingénieures des mines de Loulo-Gounkoto au programme de développement du management de la Graduate School of Business de l’Université du Cap. À cela, il a ajouté : « nous continuons à promouvoir et à développer nos partenariats locaux, à travers des contrats de co-entreprise entièrement malienne pour exploiter la nouvelle fosse à ciel ouvert de Gara West et en engageant un entrepreneur malien pour travailler avec une société minière internationale pour le décapage de la nouvelle fosse de Yaléa ».

Poursuivant, il a noté que leur solide réseau de partenaires a été un facteur important pour permettre à Loulo-Gounkoto de maintenir une performance exemplaire face aux nombreux défis auxquels le Mali a récemment été confronté. « L’investissement dans la communauté hôte fait une différence significative dans les zones environnantes grâce au développement continu des infrastructures, de l’agriculture, de l’éducation et des soins de santé », a-t-il noté.

Et Moussa Kanté, responsable du département développement communautaire de soutenir que le complexe a beaucoup contribué au développement de la communauté locale. En témoigne sa promotion de l’entreprenariat local à travers la création des GIE qui ont exécuté des marchés à hauteur de plusieurs milliards. De 500 élèves au début, M. Kanté explique que la communauté compte, aujourd’hui, plus de 6 000 élèves avec plus de 20 écoles construites. Après l’eau potable, la santé, il a fait comprendre que Barrick a beaucoup investi dans le cadre de l’emploi et la formation avec la construction de13 centres multifonctionnels.

Les objectifs de production atteints en 2022 !

Dans son intervention, le PDG dira que 17 ans après son entrée en production, le complexe minier Loulo-Gounkoto de Barrick au Mali, continue de démontrer sa valeur en tant que partenaire socio-économique clé du pays. Il ressort qu’en 2022, la production totale du complexe a été de 684 000 oz. Lui permettant de maintenir ses performances historiques consistantes. « La mine a consolidé ses perspectives à long terme et on s’attend à ce qu’il remplace les onces extraites pour la quatrième année consécutive », a-t-il souligné. Toutefois, il a annoncé que le développement initial d’une troisième mine souterraine à Gounkoto a été mis en service et est en bonne voie pour commencer la production de minerai par chambres d’abattage au deuxième trimestre de cette année.

Par ailleurs, Mark poursuit que des structures géologiques clés dans le district de Loulo ont indiqué le potentiel de nouvelles découvertes. À entendre parler les responsables, la stratégie de Barrick est de consommer et remplacer ce qui est consommé pour donner une longue vie à la mine tout en continuant à contribuer à l’essor nationale et au développement communautaire comme elle l’a toujours fait.

Changement climatique et santé sécurité au travail, Barrick ne baisse pas la garde !

Le Mali à l’instar des autres pays du monde est frappé par les effets du changement climatique. Face à cette situation qui menace la planète, Barrick a décidé de basculer progressivement dans l’énergie verte. Cela s’explique par le fait que Loulo-Gounkoto est en train de renforcer sa centrale solaire de 40MW, visant une économie annuelle de CO-e de plus de 62kt. « Depuis sa mise en service en août 2020, la centrale a réduit les émissions de 57kt », ont laissé entendre les responsables.

En matière de santé sécurité au travail, Abbas Coulibaly a déclaré que le complexe Loulo-Gounkoto apparaît comme une école. Cela, pour avoir maintenu jusque-là, ses certifications en la matière en n’ayant pas enregistré d’accident avec arrêt de travail en 2022. Pour lui, rien n’est important que la santé et la sécurité au travail. C’est pourquoi, ajoute-t-il, que tout est mis en œuvre pour que chacun puisse travailler en toute sécurité. « Ici, nous accordons une importance particulière à chaque vie qui nous est d’ailleurs chère », a précisé Abbas Coulibaly.

L’éclat de cette activité d’information a été rehaussé par la remise de chèques géants de 10 000 dollars chacun, à VSOS Enfants Khouloum et à la Mutuelle Suidja Kéniéba, femmes en difficulté. Cette action caritative faite par le PDG Mark Bristow, rentre dans le cadre des activités de l’association « nos vies en partage ».

Adama Coulibaly, envoyé spécial

