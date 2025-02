En plus de la reconnaissance du nouveau code minier par Barrick Gold, c’est 199 millions de dollars Us que la société canadienne Barrick Gold doit verser au Trésor public, pour pouvoir entrer en possession des 3 tonnes d’or confisqués dans sa mine de Loulo-Goungoto, tout récemment…

Pour rappel, l’État malien réclamait à Barrick Gold près de 500 millions de dollars US pour non-paiement d’impôts, soit 314 milliards de Cfa. La société minière canadienne voulant se défier de ce contentieux avec le gouvernement malien, avait décidé de suspendre ses opérations aurifères au Mali dans un communiqué émanant, en réplique à la saisie des 3 tonnes de son stock d’or sur son site. L’estimation faite en valeur équivalait à 160 milliards de FCFA.

À présent, il semble que Monsieur Mark Bristow, Pdg de Barrick Gold, soit revenu à de meilleurs sentiments en délaissant son intransigeance d’antan pour prendre en compte les exigences maliennes, suite aux réformes et audit du secteur minier. Ce qui lui avait valu un mandat d’arrêt international pour «blanchiment de capitaux» et l’arrestation de quatre de ses collaborateurs. Aujourd’hui, il se montre disposé pour des pourparlers après avoir tout tenté pour faire disqualifier la décision malienne devant les instances internationales d’arbitrage. Or, il s’agit tout simplement de reconnaître une dette fiscale qui lui incombe et de s’en acquitter dans les formes, en terme de remboursement. Puis de s’aligner sur le nouveau code minier adopté par le CNT, et qui permet au gouvernement malien de s’arroger 30% de parts dans tous les contrats miniers signés.

Barrick Gold et le gouvernement malien vont donc obligatoirement trouver un terrain d’entente en s’asseyant autour de la table de négociation. C’est ce que laisse entendre une source officielle qui informe que “les deux parties ont repris un nouveau cycle de pourparlers le mardi 28 janvier, pour mettre fin à la suspension des activités d’exploitation de la mine d’or de Loulo-Gounkoto”.

On ne spéculera pas sur les suites de ce nouveau round de négociation, mais on peut être sûr que l’État malien sera sans concessions au cours de ces négociations.

Ce nouveau cycle de négociation entre la société minière canadienne et les autorités maliennes devra déboucher sur une solution qui permettra d’en finir avec le bras de fer qui oppose l’État malien et Barrick Gold.

L’État malien compte d’ailleurs supprimer toutes les exonérations fiscales et douanières que l’ancien code accordait aux sociétés minières avant d’ouvrir une nouvelle phase des pourparlers. Quant à Barrick, son retournement de veste s’explique par la baisse du cours de ses actions en bourse. Selon l’Agence Reuters, elles ont clôturé à 23 dollars canadiens, en baisse de 0,2% à la Bourse de Toronto, lundi 27 janvier dernier. Pire, poursuit l’Agence de presse, les analystes de la banque d’investissement américaine Jefferies, ont estimé que la suspension de la production de la mine de Loulo-Gountoko pourrait réduire le bénéfice de Barrick de 11% en 2025.

En conclusion, cette baisse contraint visiblement la compagnie minière à faire des concessions, afin que les activités de la mine reprennent au Mali.

KML

