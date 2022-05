Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, à la tête d’une forte délégation malienne, composée d’opérateurs économiques, de représentants de sociétés minières, ainsi des experts maliens des mines, prend part depuis ce lundi 09 mai 2022, à Cape Town en Afrique du Sud, à la conférence Mining Indaba. Cet important événement qui porte sur le thème « Évolution de l’exploitation minière africaine : investir dans la transition énergétique, l’ESG et les économies », est considéré comme la plus grande rencontre annuelle des acteurs du secteur minier en Afrique.

Pour l’édition 2022, deux chefs d’État ont pris part à la cérémonie d’ouverture au Centre international de conférence de Cape Town, donnant un cachet particulier à la rencontre à côté du ministre des Ressources minières et de l’Energie de l’Afrique du Sud, Gwede Manstashe. Il s’agit des présidents du Botswana, Mokgweetsi Masisi et de la Zambie, Hakainde Hichilema qui ont partagé leurs visions avec les acteurs de la communauté Mining Indaba.

Comme les précédentes, cette 28eme édition de Mining Indaba se veut un cadre de développement de l’industrie minière. Il regroupe les leaders mondiaux et les poids lourds de l’industrie en vue de faire évoluer l’exploitation minière africaine de façon durable et profitable à nos populations.

Cette année, les participants discuteront des nouvelles stratégies à travers des débats critiques et de partage d’expériences portant sur la transition énergétique ainsi que l’impact de l’ESG sur l’économie des pays.

La rencontre Mining Indaba couplée au 121 Mining Investment Cape Town offre à l’ensemble de l’écosystème minier africain un cadre visant à favoriser le développement durable des économies minières africaines. Les deux événements réuniront des sociétés minières, des investisseurs, des Chefs de Gouvernement, des ministres, des fournisseurs de services et des leaders d’opinion pour une semaine d’opportunités de réseautage, d’informations et de développement commercial inégalées. Ainsi 6000 participants dont des ministres, des représentants des sociétés minières, des investisseurs de l’Afrique, de l’Europe et des experts sont présents.

Le ministre des Mines, de l’Energie et l’Eau, Lamine Seydou Traoré a exprimé l’importance que le Mali accorde à cette rencontre qui permettra d’attirer plus d’investisseurs dans notre pays et booster les efforts du gouvernement en terme de réussite dans la transition énergétique à travers le développement de l’énergie hydraulique, solaire et éolien.

Un des événements phares du programme de cette rencontre est le salon du Mali prévu pour le mardi 10 mai 2022. A cette occasion notre pays a exposé son potentiel et toutes les garanties qui font de lui une destination prisée pour les investisseurs.

