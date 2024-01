Industrie minière : Barrick grand contributeur à l’économie malienne

« Barrick continue d’être un créateur majeur de valeur pour le Mali », en effet du haut de ses 29 ans d’existence au Mali, la mine a contribué à hauteur de près de 10 milliards de dollars à l’économie malienne. Cette information a été donnée par le président directeur général de Barrick, Mark Bristow lors d’une rencontre avec les médias le 28 janvier 2024 sur le site de Loulo-Gounkoto dans le cercle de Kéniéba dans la région de Kayes.

‘’La société minière canadienne Barrick Gold Corporation et son prédécesseur Randgold Ressources, sont un partenaire précieux du Mali depuis 29 ans et, face à de nombreux défis, continuent de travailler sans relâche avec le gouvernement de transition du Mali et les parties prenantes locales pour tracer une nouvelle voie pour l’industrie minière du pays et la promouvoir en tant que destination d’investissement’’, a affirmé Mark Bristow, PDG de Barrick lors de la rencontre.

Poursuivant, Monsieur Bristow, ajoute qu’au cours de cette période, les mines de Barrick ont contribué à hauteur de près de 10 milliards de dollars à l’économie malienne. Une contribution apportée sous forme de taxes, de redevances, de salaires et de paiement aux fournisseurs locaux.

De manière plus spécifiée, Mark Bristow indique qu’ au cours de ces 10 dernières années, les mines de Loulo-Gounkoto et Morila ont contribué entre 5% et 10% au PIB national. Par ailleurs, il souligne que, depuis l’existence de Loulo-Gounkoto, l’ Etat du Mali a reçu plus de 70% des retombées économiques générées par ces mines.

Un partenariat gagnant- gagnant entre le Mali et Barrick. En effet, Martk Bristow rappelle la politique de valorisation du contenu local porté par sa société depuis de sa création. Chose manifestée à travers le développement et le renforcement des compétences locales de classe mondiale, et l’ l’équipe de Loulo-Gounkoto en est la parfaite illustration car elle est entièrement malienne.

Un bilan fort performant

En 2023, le complexe Loulo-Gounkoto a atteint ses objectifs visés avec la production de 683 000oz . Cette solide performance a été saluée par M. Bristow. Qui, d’ailleurs indique que Loulo-Gounkoto se classe parmi les plus grands producteurs d’or au monde, et elle est un contributeur majeur des résultats financiers de Barrick.

Entre exploitation et production d’or, la mine Loulo-Gounkoto s’est également investie dans la protection de l’environnement et au développement communautaire.

A ce tire on cite ses extensions de champ solaire, ses installations de forage dans les communautés, des donations de vivre et produits sanitaires. Mais, surtout son implication dans l’autonomisation des femmes des communautés.

Du mécénat en soutien aux personnes vulnérables

A travers ‘la Fondation Nos vies en partage’, le PDG de Barrick procède régulièrement à des remises de chèques aux couches vulnérables.

Ce jour, l’association des personnes en situation de handicap de Kéniéba et SOS Village d’enfants Khouloun de Kayes ont respectivement reçu un chèque géant de 10 000 dollars américains au bénéfice de leurs pensionnaires.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :