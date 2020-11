Mine : Firefinch Limited achète la mine d’or de Morila à plus de 14 milliards de FCFA

La société minière Barrick Gold Corporation (auparavant Randgold Ressources) et AngloGold Ashanti Limited ont vendu leur part dans la mine d’or de Morila à Firefinch Limited à plus de 14 milliards de FCFA, c’est ce qu’indique un communiqué de presse, rendu public, le 10 novembre par Barrick.

Le communiqué de presse indique que Barrick Gold Corporation et AngloGold Ashanti Limited ont conclu, le 10 novembre 2020, la vente de leur participation dans Morila Limited, qui détient 80% de la mine d’or de Morila au Mali à Firefinch Limited (précédemment nommé Mali Lithium Limited) (ASX:FFX) pour $28.8 millions (plus de 14 milliards de FCFA) en espèces. La note précise que l’État du Mali continue de détenir les 20% restants.

Le communiqué de presse indique également que tous les employés de Morila ont été réembauchés par Firefinch. Le Président et Directeur Exécutif de Barrick, Mark Bristow, a déclaré que la transaction profiterait aux parties prenantes maliennes de la mine en donnant à Firefinch la possibilité de prolonger sa durée de vie à travers l’accession aux ressources satellitaires et en adaptant l’infrastructure. Selon le communiqué de presse, la fermeture de la mine devait intervenir en 2021. « Barrick a été l’opérateur de la mine et la vente est conforme à sa politique de vente d’actifs non essentiels pour se concentrer sur les mines de niveau 1 – celles qui ont la capacité de produire au moins 500,000 onces d’or par an pendant plus de 10 ans dans la moitié inférieure de la courbe des coûts de l’industrie », révèle le communiqué de presse. Bristow a déclaré que Barrick restait engagée dans son partenariat avec le Mali où elle possède et exploite le complexe aurifère niveau 1 de Loulo-Gounkoto. «La découverte et le développement de Morila ont servi de tremplin à l’expansion de Randgold Resources en Afrique. Depuis son entrée en production en octobre 2000, elle a produit 6.9 millions d’onces d’or et versé plus de $2.5 milliards à ses parties prenantes sous forme de dividendes et d’impôts. Morila est passée à une opération de traitement des stocks de minerais en 2009 et a commencé à traiter les résidus en 2013 », conclut le communiqué de presse de Barrick.

A.S

