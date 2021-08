Ministère des finances : 7,7 milliards aux micros, petites et moyennes entreprises

Le ministre de l’Économie et des finances Alousseni Sanou et le Directeur général du Fonds de garantie pour le secteur privé (FGSP-SA) Adrien Sarr ont signé un accord relatif à la gestion du Fonds de garantie partielle de portefeuille de crédits (Fonds GPP) aux micros, petites et moyennes entreprises au Mali, ce mardi 17 août 2021.

« L’objectif de cet accord est d’inciter les banques et systèmes financiers décentralisés à prêter aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) pour répondre à leurs besoins de financement à court terme, découlant de la crise sanitaire ainsi qu’aux problèmes structurels d’accès au financement en général. A ce titre, le projet PAFEEM dotera le Fonds de garantie pour le secteur privé d’un fonds de 14 millions de dollars soit environ sept milliards sept cents millions (7 700 000 000 FCFA) pour mettre en place un mécanisme de Garantie partielle de portefeuille de crédit (GPP) pour les MPME. En plus de ce fonds, un montant supplémentaire de 2 millions de dollars soit environ un milliard cent millions (1 100 000 000) FCFA sera dédié à l’assistance technique pour le FGSP SA » a déclaré le ministre lors de la cérémonie.

L’accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de promotion de l’accès au financement, de l’entreprenariat et de l’emploi au Mali (PAFEEM) qui avait fait l’objet de signature entre le Gouvernement du Mali et la Banque mondiale le 20 avril dernier (d’un montant de 33,08 milliards FCFA). A cet effet, afin d’améliorer l’accès des micros, petites et moyennes entreprises au financement, le PAFEEM a décidé de s’appuyer sur les mécanismes institutionnels existants en sélectionnant le Fonds de garantie pour le secteur privé pour mettre en œuvre la sous-composante 2.1 « Partage des risques » afin de fournir des instruments appropriés.

Cet accord définit également les attributions respectives des deux parties: l’Etat (propriétaire des fonds) et le FGSP-SA (gestionnaire des fonds), le cadre de supervision de l’Etat, l’encadrement du mécanisme de gestion du fonds par le FGSP-SA et précise le rôle de l’Unité de gestion du PAFEEM, notamment la préservation, la sécurisation et la pérennisation du Fonds » a déclaré le ministre Sanou.

Il a invité l’ensemble des acteurs de la gestion du fonds à tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs fixés tout en les assurant de l’accompagnement des plus autorités de la transition pour la réussite des activités.

