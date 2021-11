La salle de réunion de l’Office du Niger a servi de cadre, le vendredi 29 octobre 2021, à sa traditionnelle réunion de Comité de Gestion présidée par son Président Directeur Général, Abdel Karim Konaté.

Participaient à cette rencontre, le Directeur Général Adjoint, Hamadoun Sidibé, les Directeurs spécialisés, les Directeurs des zones de production, les Chargés de mission. A ceux-ci s’ajoutent, l’Auditeur interne, les Chefs services du siège, les Coordinateurs et Chefs des projets ainsi qu’un représentant du syndicat des travailleurs de l’Office du Niger.

A l’ordre du jour de ce comité de gestion, la 3ème de l’année 2021, étaient inscrits les points suivants : l’examen et l’adoption du procès-verbal du comité précédent ; l’examen de la physionomie de la saison d’hivernage de la campagne agricole 2021-2022 (superficies mises en valeur, opération en cours, disponibilité de l’eau et difficultés), l’état d’avancement de l’approvisionnement en engrais. Le Président Directeur Général de l’Office du Niger et ses collaborateurs ont également fait le point sur la situation de recouvrement de la redevance-eau à la date du 28 octobre 2021 et la signature des engagements individuels. Aussi, les gestionnaires se sont-ils penchés sur l’état d’avancement de l’approvisionnement des producteurs et de leurs organisations en engrais subventionnés (quantité placées, reliquat disponibles).

La rencontre s’est terminée dans une ambiance cordiale et des recommandations ont été formulées pour enrichir les documents examinés. Le Président Directeur Général de l’Office du Niger a adressé ses remerciements à l’endroit des participants et les a invité à beaucoup plus de responsabilité.

Source : SCOM-ON

