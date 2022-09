Le Mali a obtenu auprès de la BOAD un prêt de 8 milliards 500 millions de francs CFA. L’accord de prêt a été signé à Lomé, le 19 novembre 2021, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Ouest Africaine de Développement, est relatif au financement partiel du Projet de renforcement du réseau électrique de la Société Énergie du Mali. C’est le Conseil des ministres du mercredi 7 septembre 2022 qui a adopté les projets de textes présentés par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale relatifs à la ratification dudit accord.

Le projet, objet du présent financement, s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement du réseau de transport et de distribution de la Société Énergie du Mali pour améliorer la qualité de son service. Il permettra le renforcement et l’extension des postes de transformation de Sirakoro et de Lafia ; l’installation de batteries de compensation d’énergie réactive dans les postes de transformation de Badalabougou, Balingué, Kalaban, Kati, Kita, Kodialani et de Lafiabougou ; la construction d’une ligne électrique souterraine en câble aluminium et d’un réseau de fibre optique sur le tronçon Lafiabougou-Darsalam.

