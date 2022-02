Selon l’évaluation provisoire du Système d’Alerte Précoce à travers le Cadre Harmonisé, 1 841 067 personnes ont besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle au Mali. L’information a été donnée par le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga ce jour 21 février 2022 lors de l’ouverture des travaux de la 18ème session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire tenue à la Primature en présence des PTF et autres acteurs impliqués à la sécurité alimentaire.

La 18ème session du Conseil national de sécurité alimentaire se tient dans un contexte alimentaire et nutritionnel particulier marqué par des facteurs contributifs à l’insécurité alimentaire corollaire de diverses crises dont la crise sanitaire de la COVID19, l’insécurité, les déplacements internes et le tout couronné par la mauvaise campagne agricole 2021 -2022 et une soudure pastorale installée. Selon l’évaluation provisoire du Système d’Alerte Précoce à travers le Cadre Harmonié : 1 841 067 personnes sont dans le besoin d’assistance alimentaire et nutritionnel.

De plus, 4 411 105 autres personnes se trouvent dans l’insécurité alimentaire modérée, et ont besoin d’être soutenue pour la restauration de leur capital productif à partir d’activité d’appuis dans le domaine de l’agriculture, du maraîchage, de l’élevage, de la pêche, de la restauration des actifs productifs et des activités génératrices de revenus, a fait savoir le Premier ministre Maïga. : « Il est donc évident que ce nombre très important de personnes en difficulté alimentaire et nutritionnelle va mobiliser des moyens techniques et financiers à la hauteur du volume exceptionnel de réponses accrues attendues au titre de cette année 2022 », a déclaré le premier ministre. Et d’ajouter que le Plan National de Réponse 2022, tentera d’apporter des solutions d’atténuation pour près de 6 millions de personnes, et ceci en mettant en cohérence les actions conjointes de l’Etat et ses partenaires d’appui.

Le Premier ministre Maïga annonce la mise en œuvre d’une riposte de soutien dès le mois de mars en prélude à la forte demande du mois de Ramadan. Face à la situation qui prévaut, le Plan national de réponse sollicite une mobilisation de 64 000 tonnes de céréales. Et le Chef du gouvernement indique que l’Etat entreprendra une opération spéciale de soutien aux marchés céréaliers à travers des facilités au niveau de la taxation et la mise sur le marché de 200 000 tonnes de riz vendues à prix modérés par l’OPAM. Ceci en vue de répondre aux besoins d’assistance, une assistance qui se fera avec l’accompagnement des PTF. Assurant de leur accompagnement, le Chef de file du groupe de dialogue du GEC (protection sociale, sécurité alimentaire et nutrition), M. Bart Ouvry, n’a pas manqué de féliciter les autorités pour les efforts consentis dans l’assistance alimentaire et nutritionnelle.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

