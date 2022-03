Après une recommandation formulée par son conseil d’administration en 2018, la BNDA a formulé sa stratégie climat à ses administrateurs. C’était le mercredi dernier à son siège.

La nouvelle stratégie climat de la BNDA se décline en 4 axes. Il s’agit d’identifier et limiter les risques d’impact négatif dans les activités de la banque ; identifier les principaux facteurs de vulnérabilité des opérations financées par la banque face aux changements climatiques et promouvoir des stratégies et mesures d’atténuation du risque ; développer l’activité de financement orientée vers l’accompagnement de projets d’adaptation et développer l’activité de financement orientée vers l’accompagnement de projets d’atténuation.

« Face aux enjeux climatiques, nous devons intégrer dans nos financements et investissements des solutions respectueuses de l’homme et de la planète. C’est pourquoi, nous devrons désormais formater nos logiciels en les intégrants des notions clefs comme le changement climatique ; le risque climatique ; l’adaptation climatique, la résilience climatique, l’atténuation climatique », a dit Moussa Alassane Diallo, le président du conseil d’administration de la BNDA.

Cette rencontre des administrateurs était la première du nouveau directeur, Mary qui a pris fonction.

Aminata Yattara

