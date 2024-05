‘’Challenge Distributeurs’’ de Moov Money : Les points focaux ‘’Moov-Money’’ reçoivent des motos et des enveloppes !

Lancée le 1er mars dernier, les premiers gagnants de l’opération ‘’Challenge Distributeurs’’ de Moov Money ont reçu leurs cadeaux. Il s’agit de 39 motos et des enveloppes. La cérémonie de remise a eu lieu vendredi après-midi au siège de Moov Money au Quartier du fleuve en face du siège de la BCEAO.

L’opérateur historique des télécommunications au Mali, Moov Africa Malitel accorde une grande importance à tous les acteurs de ses différents secteurs d’activité. Vendredi, c’était le tour des distributeurs des produits ‘’Moov-Money’’ de se voir gratifier, à travers une opération, dénommée ‘’Challenge Distributeurs’’.

L’opération ‘’Challenge Distributeurs’’ est une initiative de Moov Money et fut lancée le 1er mars dernier, ce, jusqu’au 31 Août 2024. Son objectif est de motiver les distributeurs dans leur travail, notamment ceux qui font les opérations dépôt et retrait de Moov Money auprès des clients. Ainsi, chaque 2 mois, le Département Moov Money procèdera à la remise de 39 motos aux revendeurs gagnants et ces engins sont repartis entre les opérateurs distributeurs des 6 communes de Bamako et des régions administratives du pays. Spécifiquement, 3 motos par communes et par régions. De ce fait, à chaque remise, il y aura 3 gagnants dans chaque commune et dans chaque région.

Pour mieux éclairer sur cette opération, Bakary Koniba Samaké, Chef de Département ‘’Moov Money’’ a précisé les critères de sélection de ce Challenge. De son explication il ressort que le revendeur doit effectuer un volume de dépôt et de retrait de plus d’un million dans le mois et à travers des classements en termes de sa progression, pour avoir la chance d’être sélectionné parmi les lauréats dans chaque commune et dans chaque région.

Pendant cette cérémonie, les gagnants étaient classés en 3 catégories. A savoir : ‘’Catégorie Diamant ; ‘’Catégorie Or’’ et ‘’Catégorie Argent’’.

Selon le Chef de Département de ‘’Moov Money’’, ceux de la catégorie ‘’Diamant’’ sont les distributeurs qui font un volume de dépôt et de retrait par mois de plus de 10 Millions. Que ceux gagnent chacun une moto et une enveloppe de 50.000FCFA. Pour ceux de la catégorie ‘’Or’’, il s’agit des distributeurs dont les volumes de dépôt et de retrait dans le mois sont compris entre 5 Millions et 10 Millions. Ils remportent chacun une moto et une enveloppe de 25.000FCFA. Enfin, la catégorie ‘’Argent’’ regorge les distributeurs de moov-money dont les montants de dépôt et de retrait varient entre 1 Million et 5 Millions. Ces derniers raflent chacun une moto toute neuve.

A noter que Alima Dioba Togola, artiste-comédienne et l’Ambassadrice de ‘’Moov Money’’ a pris part à l’évènement. Elle soulignait que cette opération permet de faciliter la tâche aux distributeurs de ‘’Moov Money’’ et donne toute la signification de la grande considération de la Société de Téléphonie ‘’Moov Africa Malitel’’ envers ses partenaires.

Cette remise était la première et sera suivie par 2 autres dans les prochains mois.

Mariam Sissoko

