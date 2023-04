Le président de l’AMRTP, Saïdou Pona Sankaré, élu président du comité exécutif ! Ambition : mieux construire un réseau sous-régional davantage maillé et optimisé

Le mandat dans son exercice sera orienté vers l’optimisation des efforts de convergence des membres de l’Artao dans le pilotage dynamique des réformes engagées, et sans cesse entretenues, par les Etats membres, dans l’objectif de réaliser des avancées sans précédent dans le secteur des télécommunications.

Les synergies permettront d’accentuer i) la démocratisation de l’accès aux services de télécommunications et ii) l’efficacité de l’apport du secteur à nos différentes économies nationales. L’Artao aménage un cadre rationnel de coopération tendant à assurer la disponibilité de services télécoms et Tic variés et de bonne qualité à des prix compétitifs grâce au renforcement des investissements productifs privés, nationaux et internationaux dans le secteur des télécommunications.

Il importe à l’Artao de concourir efficacement à la construction de réseaux nationaux de télécommunications fiables et connectés aux autoroutes de l’information aux fins de pérenniser la promotion des télécommunications comme activité essentielle à la matérialité d’une économie compétitive, ouverte au monde.

Face aux défis s’amplifiant les Etats membres de l’Artao regroupés ensemble pourrons mieux construire un réseau sous-régional davantage maillé et optimisé.

Pour notamment assurer :

– L’extension du réseau aux localités les plus reculées,

– La modernisation et la sécurisation des réseaux mobiles, fixes et Internet,

– L’introduction de services innovants,

– La maîtrise des mutations périodiques liées au progrès technique.

L’Artao, qui comprend 16 membres (agences de régulation des télécommunications du Bénin, du Burkina Faso, du Cape Verdo, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Léone, du Togo) est résolument engagée pour le développement des télécommunications dans l’intérêt supérieur des populations.

