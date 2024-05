La société de téléphonie mobile Orange-Mali, a procédé au lancement d’un nouvel espace de rencontre dénommé : Les Rendez-vous Orange. C’était le vendredi 17 mai 2024 au Sheraton Collection. L’objectif est d’instaurer un cadre permanent d’échanges et de rencontres périodiques avec l’ensemble de leur écosystème : partenaires institutionnels, presse et média, clients, partenaires en business, grand public, etc.

range-Mali est convaincue du rôle essentiel que joue la presse malienne dans l’accompagnement de leurs actions et dans la promotion de leurs produits, offres et services au bénéfice des populations maliennes. C’est dans cette dynamique qu’Orange Mali souhaite institutionnaliser un cadre de rencontres et d’échanges avec les parties prenantes à travers un nouveau concept intitulé: Les Rendez-vous Orange.

Selon Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, chargée de communication institutionnelle chez Orange-Mali, il s’agit d’une rencontre trimestrielle entre Orange-Mali et l’ensemble des acteurs du monde de la presse au Mali, notamment les grands regroupements, associations et faîtières de presse, l’ensemble de la presse écrite et la presse en ligne, les radios, les télés, les bloggeurs et les influenceurs.

“Les Rendez-vous Orange constituera un événement de relations publiques novateur trimestriel pour rencontrer l’ensemble de la presse et des médias du Mali sous un format novateur : un petit déjeuner ou un déjeuner interactif avec le monde des médias maliens. Tous les 3 mois, Orange-Mali donnera un rendez-vous au monde des médias au Mali pour présenter de manière originale les actions d’Orange-Mali réalisées au cours du trimestre mais également pour faire un focus sur ses axes stratégiques tels que : l’innovation, la dimension citoyenne et responsable, l’engagement pour un Mali numérique, le service client, etc.”, a expliqué la chargée de communication.

A l’en croire, ce rendez-vous Orange sera également l’opportunité pour l’entreprise de développer des thèmes d’actualité et présenter ses grands projets.

C’est dans cette optique qu’Orange Mali a profité de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information pour procéder au lancement des Rendez-vous avec Orange. Le thème retenu pour cette édition 2024 est : L’innovation numérique au service du développement durable. Aux dires de Mme Doucouré, cette thématique répond parfaitement aux objectifs d’Orange-Mali qui, en tant qu’entreprise responsable, met la RSE et l’innovation au cœur de l’ensemble de ses procédures.

“Cette journée constitue pour Orange-Mali une excellente opportunité de prise de parole auprès de ses partenaires cibles afin d’une part de promouvoir notre image d’entreprise citoyenne et responsable, mais aussi et surtout de mettre en avant nos produits, services et activités qui répondent aux objectifs de développement durable”, a-t-elle indiqué.

Les différentes directions ont fait des présentations en mettant en lumière les projets innovants et impactant à Orange Mali. La direction technique a mis l’accent sur le développement durable à travers les initiatives dans le réseau Orange-Mali. Il s’agit de l’utilisation des systèmes d’énergie 100 % solaires dans les zones rurales.

De son côté, la direction de la stratégie et des grands projets a évoqué le projet de fermes solaires et Orange Energies. Quant à la division Responsabilité sociale des entreprises (RSE), elle parlé de ses services dédiés au monde rural (M-Agri et Kunafoni), la sensibilisation aux méfaits de l’Internet dans les écoles.

Orange Digital Center qui permet de favoriser l’inclusion numérique et booster l’employabilité des jeunes au Mali a énuméré quelques-uns de ses projets, notamment Orange Digital Kalanso, Orange Fab, Fab Lab Solidaire, ODC Multimédia et Orange Ventures Africa. Concernant la Fondation Orange, elle a parlé du déploiement des écoles numériques dans les différentes localités du pays.

Orange Mali a profité du lancement de son rendez-vous et de la célébration de la Journée des télécommunications pour récompenser les entrepreneurs de son projet Orange soutient l’entrepreneuriat. Initié depuis 3 ans, ce projet met en exergue l’entrepreneuriat malien et célèbre la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

Marie Dembélé

