Orange Mali a procédé, mardi 15 mars 2022 à Bamako, au lancement officiel de sa première carte E-Sim, devenant ainsi le premier opérateur de téléphonie mobile à lancer une SIM virtuelle au Mali.

Contrairement à la carte Sim classique, la E-Sim est une puce à mémoire vierge préinstallée dans les mobiles et permet les mêmes usages, d’après la société. Pour l’activer, indique-t-on, il faut un téléchargement grâce à un code QR de sécurité proposé par l’opérateur.

La puce virtuelle présente de nombreux avantages technologiques dans un contexte de numérisation accentué. Désormais, les utilisateurs de smartphones de dernière génération peuvent avoir sur le même téléphone, un second numéro en puce virtuelle, en plus de la puce physique. Brelotte Ba, le directeur général d’Orange Mali, a laissé entendre que l’E-SIM permet d’avoir une SIM sur le téléphone avec finalement aucun support physique.

Pour sa part, Habibatou A. Kéïta, directrice marketing d’Orange Mali, a déclaré qu’aujourd’hui avec l’E-SIM, on a l’opportunité de mettre un numéro sur le téléphone sans avoir à insérer de SIM. « Le gros avantage ce sont les téléphones qui sont dotés d’un seul emplacement de SIM, on peut quand même rajouter un deuxième numéro. On n’est pas obligé d’avoir un deuxième numéro ; on n’est pas obligé d’avoir deux téléphones. Avec un seul téléphone, on peut avoir ces deux numéros », a-t-elle souligné.

Pour souscrire à l’offre, selon les responsables d’Orange Mali, les clients doivent se rendre dans une agence Orange pour tester la comptabilité de leurs smartphones, payer leur E-SIM à 2000 F, scanner le QR code et profiter de l’innovation.

