Les premiers gagnants de la tombola megawin d’Orange Mali ont reçu leurs prix. La cérémonie de remise des prix a eu lieu, ce mardi 15 janvier, en présence d’un huissier de justice.

«Devenir millionnaire grâce à vos connaissances». C’est le slogan de la nouvelle tombola d’Orange Mali.Jusqu’au 31 janvier 2019, avec la Tombola Megawin, les clients peuvent cumulerdes points en répondant aux quiz et tenter de gagner de nombreux lots.

Pour cette première édition, cinq gagnants ont remporté chacun 100 000 FCFA. Il s’agit de Bourama Coulibaly, Amadou Samaké et Boubou Sylla, Binta Kassogué et Mama Traoré. Mamadou Koné reçoit la somme de 300000 FCFA. Le lot de 2 000 000 FCFA a été attribué deux fois. D’abord à Aboubacar Keita et à Mamoutou Diarra, le militaire retraité.Marié et père d’une petite fille, Aboubacar Keita compte entamer la construction de son terrain avec son gain.

Pour la somme de 100 000 fcfa chaque semaine un gagnant est tiré au sort. Par contre, le gagnant de 300 000 Fcfa est le joueur qui aura cumulé le plus de points chaque semaine. Quant à la somme de 2millions Fcfa le gagnant est tiré au sort chaque mois.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :