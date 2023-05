Bamako a abrité du 10 au 12 mai 2023 les travaux du Colloque international sur la Construction navale au Mali. La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu jeudi dernier (11 mai 2023) et elle a été présidée par le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko. La rencontre de Bamako a enregistré la présence d’éminents experts et spécialistes nationaux et internationaux en construction navale venus notamment la participation des pays comme l’Algérie, le Bénin, le Cameroun, le Congo Brazzaville…

Contribuer à développer du sous-secteur du transport fluvial, à améliorer la construction navale artisanale et moderne ! Tel était le principal objectif visé par le Colloque sur la construction navale organisé à Bamako du 10 au 12 mai 2023 par le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers la Direction générale des transports (DGT). Cette rencontre a été initiée dans le cadre des activités de la DGT en partenariat avec le Projet de réhabilitation économique et environnemental du fleuve Niger.

Ayant réuni d’éminents experts nationaux et internationaux, cet événement a permis d’ouvrir les débats sur les problèmes de la construction navale sur les grands fleuves africains et sur le développement du transport fluvial dans un contexte de crises multiformes. Selon des participants, satisfaits de l’initiative, ce colloque a permis de proposer des pistes de solution pour impulser la mise en œuvre d’actions concrètes susceptibles d’améliorer la productivité de ce sous-secteur pour le développement des transports fluviaux.

Il a donc été une bonne opportunité d’engager une réflexion collective afin de trouver des solutions pour faire valoir encore la construction navale et promouvoir le transport fluvial en Afrique, singulièrement au Mali. Le dernier jour du colloque a été essentiellement marqué par des débats engagés autour des synthèses des rapports des différents groupes de travail, les perspectives par rapport au transport naval au Mali présentées par certains partenaires comme la Banque mondiale…

Le constat a été que presque tous les groupes ont mis en exergue des problèmes similaires… Il s’agit, pour les acteurs, de l’acquisition d’un espace pour toute l’année pour leur stationnement, le manque de quai pour le débarquement, les difficultés d’acquisition des matériaux de construction, le manque de réglementation du sous-secteur de navigation fluviale, les besoins en formation des constructeurs pour plus de performances …

Les constructeurs navals ont salué l’organisation, pour la première fois, d’une rencontre d’une telle envergure et espèrent que ses conclusions vont être concrétisées pour booster le sous-secteur au bénéfice de tous. En effet, le colloque a été sanctionné par des propositions, des suggestions et des recommandations qui seront transmises par le Directeur général aux autorités compétentes pour leur mise en œuvre.

A la fin des différentes discussions autour des travaux de synthèses, des rapports, le Directeur général des transports a prononcé le discours de clôture au nom de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures. A l’actif de Mamadou Sow, un discours (en français et en bamanan) plein d’espoir pour les constructeurs navals et les professionnels du transport fluvial.

Les participants au colloque n’ont pas manqué de manifester leur satisfaction. Les trois jours des travaux ont permis aux uns et aux autres d’exprimer toutes les frustrations et les difficultés rencontrées dans leur métier. Et ils espèrent que ce colloque va réellement marquer une ère nouvelle au niveau de la navigation fluviale dans notre pays.

A noter que les participants ont salué Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures pour sa disponibilité et sa détermination à faire avancer le secteur des transports maliens à tous les niveaux.

Le Directeur général des Transports, Mamadou Sow, et sa dynamique équipe ont beaucoup contribué à la réussite du colloque. Ce qui lui a valu la reconnaissance et les remerciements de l’équipe scientifique et des partenaires techniques et financiers (PTF) nationaux et étrangers.

Moussa Bolly

