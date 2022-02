Jusqu’au bout du suspense ! Le bras-de-fer pour le contrôle du Conseil Malien des Chargeurs de Kayes n’aura connu son épilogue qu’en ultime instance, devant la section administrative de la Cour suprême. C’est en dernier ressort, en effet, que la liste conduite par l’opérateur Boubacar Doucouré a été définitivement déboutée de ses prétentions de faire annuler le résultat du scrutin d’Octobre dernier, qui consacrait la réélection du président sortant, Boubacar Niang, avec 19 suffrages contre 16 voix pour le camp adverse sur un collège de 35 votants au total. Ce triomphe sera toutefois l’otage des épisodes d’une longue bataille judiciaire perdue d’abord au Tribunal administratif avant de connaître un dénouement définitif, avec la confirmation du verdict initial, le 10 février dernier 2022. En pour cause, les motifs de contestation exposés par-devant la plus haute juridiction n’ont pu prospérer et les arguments avancés ont été battus en brèche les uns après les autres dans le dernier jugement rendu par la section administrative.

Les griefs soulevés ont trait essentiellement à la violation, par la commission administrative, des critères d’éligibilité et de qualité d’électeur ainsi qu’au manquement des vainqueurs aux normes numériques de composition des listes ou encore au défaut de notification des suites données à leurs requêtes par l’administration. En rejetant à nouveau la myriade de récriminations soumises à son arbitrage, la Cour suprême consacre par son verdict à la la préservation des jalons posés par l’équipe sortante et la continuité d’un premier quinquennat crédité par les acteurs du secteur de nombreuses initiatives éloquentes parmi lesquels le renforcement de leurs capacités à travers diverses formations en rapport avec le Tarif extérieur commun, le Code des douanes, l’Accord de facilitation des échanges, la mise en œuvre des directives communautaires relatives aux normes de pesage, etc.

Au nombre des précieux acquis à consolider pendant les cinq prochaines années figurent par ailleurs les fructueux partenariats noués avec de nombreux acteurs du domaine des transports, dans l’option d’une meilleure exploitation du secteur par ses représentants de la première région.

Somme toute, le président réélu avait déjà annoncé les couleurs de son nouveau mandat à travers le grand optimisme que lui inspire le secteur ainsi que par les ambitions qu’il nourrit pour son épanouissement. Celles-ci sont notamment déclinés en trois axes principaux dont la relecture des textes en vue de corriger les insuffisances dans le fonctionnement des démembrements régionaux du CMC, la sécurisation et la fluidité des différents corridors l’accès à la 1ère région, puis la promotion de l’exportation des produits locaux pour lesquels la Région de Kayes jouit d’avantages comparatifs.

A KEÏTA

Commentaires via Facebook :