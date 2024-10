Suite à la baisse significative sur le prix du carburant à la pompe, les conseils communaux de la jeunesse de Koutiala et de Sincina ont adressé une correspondance au président de la Coordination des transporteurs routiers de Koutiala : exigeant la réduction des tarifs du transport.

Dans leur correspondance, elles rappellent que le Conseil national de la jeunesse du Mali est la structure faitière des fédérations, organisations, associations et mouvements de jeunesse en République du Mali.

A ce titre, il a pour mission principale de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la communauté à travers des projets d’appui aux politiques nationales et locales en général, et à l’épanouissement de la jeunesse en particulier. “Fidèles à nos idéaux de promouvoir le bien-être social et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la communauté, nous menons des consultations et faisons des plaidoyers pour renforcer la cohésion sociale”, mentionne la correspondance. Cependant, ajoutent les auteurs, suite à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché national et conscients des défis économiques que subissent les populations, les conseils communaux de la jeunesse de Koutiala et de Sincina, viennent très humblement solliciter auprès du président de la Coordination des transporteurs routiers de Koutiala l’acceptation d’une baisse de prix des tickets du transport. Ils proposent les prix suivants : Koutiala-Bamako (5000 F CFA au lieu de 7000 F CFA) ; Koutiala-Ségou (3000 F CFA au lieu de 4 000 F CFA) ; Koutiala-Sikasso (2500 F CFA au lieu de 3500 F CFA). De même, les conseils communaux demandent la réduction sur les autres axes stratégiques reliant Koutiala à ces villes. “Compte tenu du coût de la vie au Mali et conscients de tous les défis auxquels la population malienne est confrontée en général et la population de Koutiala et de Sincina en particulier, nous osons compter sur votre diligence habituelle afin de soulager les peines de nos paisibles citoyens. Conscients des collaborations légendaires entre votre structure et la jeunesse des communes de Koutiala et de Sincina et vous remerciant pour les actes patriotiques rendus à la jeunesse”, conclut la correspondance.

Boubacar Païtao

