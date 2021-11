L’élection des organes du Conseil malien des Chargeurs a eu lieu, le 30 octobre dernier, à la Mairie du district de Bamako. Elle a opposé le président sortant, Ousmane Babalaye Daou et Bourama Mounkoro. A l’issue du dépouillement, la liste conduite par Bourama Mounkoro a recueilli et obtenu 267 voix contre 10 pour celle du président sortant, lequel a contesté l’élection devant la justice pour deux motifs à savoir : non-paiement des cotisations et non-publication des listes électorales dans trois journaux. Deux raisons rejetées par l’autre camp. Les traces bancaires du paiement des cotisations existent et les listes électorales ont été bel et bien publiées dans le quotidien « L’indicateur du renouveau », l’hebdomadaire « Aujourd’hui-Mali » et le journal en ligne « Maliweb.net ».

Il nous revient de source proche du Conseil malien des chargeurs (CMC) que la justice va rendre sa décision ce vendredi. Et en attendant la fin de ce contentieux judiciaire, la ministre des Transports et des Infrastructures a mis à la tête du CMC, une administration provisoire.

BS

