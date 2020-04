Informer et sensibiliser sur le covid 19 tout en offrant des kits d’hygiène, voilà d’un trait, le but du passage du Ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine, M. Ibrahim Abdoul Ly, dans les différentes gares roulières de la rive gauche de Bamako. C’était le vendredi 27mars 2020. Outres les membres de son cabinet, il était accompagné du président du Conseil Malien des Transporteurs Routiers (CMTR), M.Youssouf Traoré.

Cette visite du ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine a concerné trois principales gares routières de la rive gauche de Bamako. Il s’agit de la gare routière au niveau du marché de Cola, en face de l’Hôpital Gabriel Touré, la gare de Djicoroni-Para, communément appelée ‘’la place de la Guinée’’ en passant par celles de Kati et Médina-Coura.

Partout où le ministre Ly et sa délégation sont passés, ils n’ont véhiculé que des messages de sensibilisation à l’endroit des transporteurs. Le ministre s’est singulièrement appesanti sur la nécessité de respecter les mesures prises par le gouvernement en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus. Il n’a pas oublié de rappeler ces mesures qui sont relatives à la distanciation, au lavage régulier des mains aux savons et à l’utilisation des gels hydro-alcoolisés, entre autres.

Pour le ministre, le coronavirus est une réalité. Et il faut une synergie des actions pour le combattre. Pour relever le défi, il estime qu’il faut que tout le peuple respecte les mesures préventives. Et ce, pour sauver des vies. À en croire le ministre, le secteur des transports est très sensible au coronavirus en ce sens que les passagers qui viennent de différents horizons peuvent être en contact direct. D’où l’idée de réduire le nombre de passagers habituels dans les cars, les sotramas aussi bien que les taxis et les motos.

Quant au président du CMTR, M. Youssouf Traoré, il a apprécié le passage du ministre dans les différentes gares, surtout la mis à la disposition des gares de kits d’hygiène. Avant de conclure, il a promis de respecter et de faire respecter les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Adama Coulibaly

