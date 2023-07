La compagnie Diarra Transport, autrefois réputée pour son excellence et son professionnalisme dans le secteur du transport au Mali, est aujourd’hui entachée par une sombre réalité : sa place grandissante parmi les compagnies les plus meurtrières du pays. Face à cette situation alarmante, des questions fusent quant aux causes de ces tragédies récurrentes : Est-ce la vétusté des bus ou le manque de prudence des chauffeurs qui sont à l’origine de ces tragédies ?

Au fil du temps, Diarra Transport a perdu de son aura, et les accidents tragiques impliquant ses véhicules se multiplient. Est-ce à dire que ces accidents sont dus au manque d’entretien et au non-respect des normes de sécurité ou sont-ils liés aux problèmes tels que des freins défectueux, des pneus usés ou des problèmes mécaniques non résolus ? Autant de questions qui exigent des clarifications.

En effet, la responsabilité des conducteurs ne peut être ignorée dans cette équation tragique. Puisque le manque de prudence, la mauvaise conduite, l’excès de vitesse ou la conduite sous l’influence de substances psychoactives sont autant des comportements dangereux qui entraînent des accidents mortels. C’est pourquoi, la question de la formation et de la sensibilisation des chauffeurs sur les règles de sécurité et les bonnes pratiques de conduite doit être sérieusement prise en considération.

Face à cette situation critique, il est impératif d’agir rapidement pour éviter d’autres pertes en vie humaine. Les autorités compétentes, les organismes de régulation et les acteurs du secteur du transport doivent unir leurs efforts pour enquêter sur les causes précises de ces accidents récurrents et prendre des mesures adéquates pour prévenir de futures tragédies. L’urgence d’une recherche de solutions adaptées doit primer sur toute autre considération. Loin des préoccupations d’image sur les réseaux sociaux, l’objectif doit être d’améliorer la sécurité routière, de garantir la fiabilité des véhicules utilisés par les compagnies de transport et de renforcer la formation des chauffeurs pour assurer la sécurité des passagers. Et si rien n’est fait dans ce sens, plusieurs autres centaines d’âmes risquent de périr dans des accidents évitables.

Voilà pourquoi, il urge de prendre des mesures concrètes pour restaurer la confiance du public dans le secteur du transport et protéger la vie des usagers des routes maliennes.

Face à l’importance de la vie humaine, la sécurité doit être la priorité absolue, et seule une action collective et déterminée permettra de mettre un terme à cette tragique série d’accidents impliquant la compagnie Diarra Transport.

Adama Coulibaly

