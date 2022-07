La ministre des Transports a donné le départ du premier essai blanc du train de transport-voyageurs Bamako-Kayes le mercredi 13 juillet, à la gare de Bamako, et avant 01heures du matin du jeudi 14 juillet, le train à fait son entrée dans la ville de Kayes, selon un témoin sur place. Un coup d’essai bien réussi. Pour dire que le train démarrera bientôt. Un soulagement pour les populations des localités riveraines du chemin de fer et pour les travailleurs de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali.

Oui, le train a sifflé de nouveau de Bamako jusqu’à Kayes sans problème. Ce coup d’essai a été un véritable coup de maître. Partout où le train est passé, il y a un engouement énorme des populations riveraines. Si pour certains c’était la nostalgie, pour d’autres la reprise du trafic ferroviaire annonce la relance de l’économie locale. En plus d’être une question sociale, le train est aussi un enjeu économique car il permet le désenclavement des localités le long des rails.

En effet, le coup de sifflet du train a retenti à la gare ferroviaire de Bamako aux environs de 9heures le mercredi 13 juillet, destination Kayes. Cela, depuis 2018.

«Avant cet essai, nous avons fait un essai à Néguéla. Vu l’état de la voie, et la limitation de vitesse qu’on nous a ordonnée, je pense que ce train va arriver à destination», a indiqué Gouanlé Alima Coura Mariko, celle qui aura réussi ce coup d’essai car elle a amené ce train à destination sans problème après près de 18 heures passées sur le trajet.

«Je suis très contente ce matin. Avec ce que j’ai vu à l’intérieur, avec les techniciens, je sais que le travail abattu par les agents du secteur ferroviaire nous permet d’effectuer ce voyage d’essai Bamako-Kayes et Kayes-Bamako», s’est réjouie Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures qui a donné le ton de ce coup d’essai.

A en croire Madame la ministre, ils ont procédé à la réhabilitation de 19 gares se trouvant le long du chemin de fer. Ils ont aussi renforcé les trois ponts, celui de Galougo, de Mahina et de Toukoto. En outre, elle dira qu’il y a eu également des travaux confortatifs sur les voies et des traverses ont été remplacées. D’après elle, avant cet essai, il y a eu la réhabilitation des ateliers centraux de Korofina et de Kayes ; l’acquisition partielle des équipements mécaniques et outillages pour les travaux de voie ; les travaux de traitement des points critiques de la voie entre Bamako et Kayes.

«Les deux locomotives CC2205 et CC2207 ont été réhabilités par les techniciens, les ingénieurs de l’ex chemin de fer. Que ça soit sur le matériel roulant, que ça soit sur la voie ferrée, tous ces travaux ont été réalisés uniquement sur financement du budget national», a-t-elle expliqué.

Rendre effectif et pérenne le trafic ferroviaire

Dembélé Madina Sissoko vient de lancer la phase d’essai de la relance du trafic ferroviaire sur l’axe Bamako-Kayes. Elle a rappelé que depuis 2018 à maintenant, il y a eu beaucoup de tentatives de la part des différents gouvernements. Malheureusement, ces tentatives n’ont pas abouti. Elle a expliqué que le Président de la Transition et le Premier ministre ont donné instruction de tout mettre en œuvre le plan de relance adopté en octobre 2020.

«Le Premier ministre avait annoncé la reprise pour décembre 2022. Compte de la forte implication des plus hautes autorités, ce délai a été ramené à ce mois de juillet», a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs, elle a affirmé que le gouvernement a signé avec la société russe STM un mémorandum d’entente pour réhabiliter d’autres locomotives se trouvant dans les ateliers centraux de Korofina. A cela s’ajoutent l’acquisition de nouvelles locomotives au nombre de trois, et la réalisation de l’étude de migration de la voie métrique. «Avec l’implication personnelle du Président de la Transition, les autres activités seront réalisées», a-t-elle laissé entendre.

Moussa Sékou Diaby

